Jungheinrich: Weiter im Abwärtstrend?

der Kurs der Aktie der Jungheinrich AG bewegt sich weiter in einem Abwärtstrendkanal. In den letzten vier Wochen verlor der Kurs 13,8 Prozent, nach zwei Hochs Mitte Januar und Ende Februar. Am Montag notierte der Wert im XETRA-Handel bei Börsenschluss 0,46 Prozent im Minus bei 34,58 Euro. Immerhin konnte das Wertpapier bis Dienstagmittag wieder leichte Kurszuwächse um 2 % verzeichnen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.