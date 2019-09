Jungheinrich: Volltreffer! Unser Einstiegskurs war mal wieder richtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

Es kommt immer auf die richtige Trading-Idee und den passenden Einstiegskurs an, ob man an der Börse Gewinne macht. Das beweisen wir in jeder Woche mehrfach. Am 10. September hatten wir mal wieder auf Jungheinrich geschaut und getitelt: „Jungheinrich: Wir sagen „strong-buy“!“ Der Artikel sah wie folgt aus: „Mit unserem letzten Börsentipp mit Jungheinrich ISIN: DE0006219934 konnten wir am 12. August ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung