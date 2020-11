Jungheinrich: The sky is the limit!

Jungheinrich begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent auf der Anzeigetafel. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Jungheinrich-Aktie. Einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bei 30,22 EUR liegt dieser Haltegriff. Daher hat Jungheinrich es jetzt selbst in der Hand!

Anleger, die von Jungheinrich nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

Fazit: Jungheinrich kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.