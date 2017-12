Jungheinrich: Stehen die Zeichen auf Bullensturm?

Liebe Leser,

“made in Germany” hat im Maschinenbausektor international immer noch einen sehr guten Klang und davon profitiert auch Jungheinrich. Der Hersteller von Flurförderzeugen – auf deutsch Gabelstapler – sowie Lager- und Materialflusstechnik – auf deutsch Regalsysteme – hat im Oktober ein Allzeithoch bei der Marke von 40,80 Euro erreicht, um anschließend mehrmals eine Verschnaufpause einzulegen und nach unten zu korrigieren.

Bullensturm ist angesagt

Mittlerweile hat sich das Unternehmen aber wieder gefangen und wir befinden uns charttechnisch in einer entscheidenden Phase. Sollten Sie in die Aktie investiert sein oder planen Sie in den nächsten Wochen ein Investment, dann beachten Sie bitte diese drei Werte:

36,59 Euro. Das Unterschreiten dieser Linie ist ein Ausstiegssignal. Hier sollte ein Stopp gesetzt werden, der das Verlustrisiko beschränkt.

40,80 Euro. Das bekannte Allzeithoch, das durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Wird es erreicht, achten Sie darauf, ob sich ein Doppel-Top ausbildet. Wenn ja, geht es in der Regel wieder nach unten und Gewinnmitnahmen wäre eine gute Alternative.

38,15 Euro. Hier verläuft die Abwärtstrendlinie, die sich nach dem Allzeithoch vom Oktober gebildet hat. Wird diese Linie signifikant und nachhaltig überschritten stehen die Zeichen auf Bullensturm.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.