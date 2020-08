Jungheinrich: Heute Kasse machen?

Jungheinrich begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund sechs Prozent. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Jungheinrich, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 26,90 EUR ausgelotet. Anleger sollten Jungheinrich also unbedingt im Auge behalten.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 18,25 EUR, sodass für Jungheinrich Aufwärtstrends gelten. Jungheinrich liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Sind das bei Jungheinrich jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.