Jungheinrich Hauptversammlung: Starkes Jahr 2017 - guter Beginn 2018

Hamburg (ots) -- Dividende: +14 Prozent- Zweistelliges Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen in 2017- Start 2018 nach Plan- Auf Kurs zum Umsatzziel 2020Die Aktionäre der Jungheinrich AG haben auf der heutigenHauptversammlung in Hamburg die Dividende für das Geschäftsjahr 2017beschlossen. Diese liegt mit 0,50 Euro je Vorzugsaktie um 14 Prozentüber dem Vorjahreswert von 0,44 Euro. Der VorstandsvorsitzendeHans-Georg Frey stellte in seiner Rede die Unternehmenszahlen desJahres 2017 sowie der Monate Januar und Februar 2018 vor und gabeinen Ausblick auf das 65. Jubiläumsjahr von Jungheinrich. Vor 600Aktionären und Gästen berichtete er des Weiteren über diestrategische Ausrichtung des Konzerns. Im Fokus steht dabei dieInnovationskraft von Jungheinrich für die Automatisierung,Digitalisierung und Vernetzung sowie Steigerung der Energieeffizienzim Lager.Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG:"Wir sind auf Zielkurs: 4 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr2020. Im Jahr 2017 konnten wir einen weiteren wichtigen Schritt indiese Richtung machen: Wir haben über 120.000 Fahrzeuge produziert -so viel wie nie zuvor. Das Ergebnis nach Steuern wurde um 18 Prozentauf 182 Millionen Euro gesteigert. Mit unseren mehr als 16.000Mitarbeitern weltweit haben wir eine neue Bestmarke von 3,4Milliarden Euro Umsatz erzielt. Das ist die Grundlage für die höchsteDividende seit Börsengang für unsere Aktionäre.Wir blicken optimistisch auf das Geschäftsjahr 2018 und sind nacherneutem Wachstum in den ersten beiden Monaten im Plan hinsichtlichunserer Prognose. Die Produktion stieg dabei um 8% auf 19.600Fahrzeuge an, während der Umsatz insbesondere getrieben durch dieüberproportionale Produktion großer Fahrzeuge und Abwicklung vonProjektaufträgen um 16% auf 562 Mio. EUR zum Vorjahreszeitraum stieg.Wir haben den wertmäßigen Auftragseingang um 6% auf 584 MillionenEuro gesteigert und der stückzahlbezogene Auftragseingang erhöhtesich ebenfalls um 6% auf 20.800 Fahrzeuge. Wir gehen davon aus, dasssich die außergewöhnliche Dynamik der vergangenen vier Jahre mitjeweils zweistelligen Wachstumsraten in 2018 normalisiert. Für diesesGeschäftsjahr rechnen wir mit einem Auftragseingang zwischen 3,75 und3,85 Milliarden Euro und einem Umsatz von 3,6 bis 3,7 MilliardenEuro. Das EBIT sollte nach aktueller Einschätzung zwischen 270 und280 Millionen Euro liegen."Hans-Georg Frey betonte in seiner Rede im 65. Jubiläumsjahrinsbesondere die Innovationskraft von Jungheinrich und verwies aufdie Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung undVernetzung. Mit dem weltweit ersten Schubmaststapler mit festverbauter Lithium-Ionen-Batterie, dem ETV 216i sowie dem STC 2B1A,dem leistungsfähigsten Regalbediengerät seiner Klasse fürAutomatische Kleinteilelager präsentierte Jungheinrich dazu auf derLogiMAT zwei Weltpremieren. "Innovationen wie diese setzen neueMaßstäbe für die Steigerung der Energieeffizienz und Automatisierungin den Lagern dieser Welt", so Frey. Gerade die steigende Nachfrageim Logistiksystemgeschäft unterstreicht die Bedeutung dieserInnovationen, um Logistikprozesse effizienter zu gestalten. DieHerausforderungen des E-Commerce "heute bestellt, heute geliefert"lassen sich nur mit der weitgreifenden Automatisierung undDigitalisierung des gesamten Lagers bewältigen. Frey hob dabei dieRolle von Jungheinrich als führendem Lösungsanbieter für dieIntralogistik hervor: "Für die ganzheitliche Erschließung des Lagersist es wichtig, nicht nur einzelne, singuläre digitalisierte Produkteanzubieten, sondern durchgehende und maßgeschneiderte 4.0-Lösungen!Jungheinrich bietet hierfür als einziger Wettbewerber alles aus einerHand und optimal aufeinander abgestimmt." Mit der stetigenWeiterentwicklung vom Staplerhersteller zum führenden Lösungsanbieterfür die Intralogistik ist Jungheinrich für weiteres Wachstum gutaufgestellt. Angesichts steigender globaler Herausforderungenforderte Hans-Georg Frey die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit desWirtschaftsstandortes Deutschland durch die Politik.Hinweis: Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Hans-Georg Frey findenSie auf www.jungheinrich.comAuf einen BlickJungheinrich-Konzern 1-2 2018 1-2 2017 Veränd. Jahrin % 2017Auftragseingang Mio. EUR 584 550 6 3.560Stück 20.800 19.600 6 123.500Umsatzerlöse Mio. EUR 562 483 16 3.435Auftragsbestand Mio. EUR 776 682 14 692Produktion Stück 19.600 18.200 8 120.100FlurförderzeugeÜber JungheinrichJungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweitführenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einemumfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowieDienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaueLösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mitStammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenenDirektvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durchPartnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehrals 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.Presse-Rückfragen bitte an:Martin Wielgus - Leiter Unternehmenskommunikation040 6948-3976 / 0151 54255852martin.wielgus@jungheinrich.dewww.jungheinrich.comOriginal-Content von: Jungheinrich AG, übermittelt durch news aktuell