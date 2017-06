Jungheinrich: Diese Komfortoffensive soll Investitionsrisiken senken!

Liebe Leser,

sie begleiten uns täglich. Ob in Smartphones, Tablets, Digitalkameras oder Taschenlampen –Lithium-Ionen-Akkus sind der Motor der neuen Digitalzeit. Darüber hinaus werden die effizienten Batterien mittlerweile auch im Bereich der Elektromobilität als Energiespeicher zum Beispiel für E-Bikes, Elektroautos oder Flurfördergeräte verwendet.

Das Problem: die Lebensdauer

Wie alle Batterietypen haben jedoch auch jene vielversprechenden Akkumulatoren einen gravierenden Nachteil: die Lebensdauer. So verringert sich mit zunehmender Nutzung die Energiekapazität der Batterie. Im schlimmsten Falle fällt der Energiespeicher gar komplett aus. Immerhin: Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten fleißig an der Verbesserung des Problems. Eine gänzliche Ausmerzung des Energieverlusts dürfte allerdings aufgrund der physikalischen Gegebenheiten nicht gelingen.

Jungheinrich vergibt Garantie auf Lithium-Ionen-Batterien

Das grundlegende Problem der schwächer werdenden Batterien beschäftigt auch den Flurförderkonzern Jungheinrich beziehungsweise dessen Kunden. Wie nun aus einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, hat man ab sofort eine kostenlose Garantie auf alle von Jungheinrich hergestellten Lithium-Ionen-Batterien vergeben. Konkret: Fällt die Kapazität des Akkus während des Garantiezeitraums auf unter 65 Prozent der Nennkapazität, wird ein kostenloser Austausch bzw. Reparatur in die Wege geleitet.

Mehr Planungssicherheit – weniger Investitionsrisiken

Mit der Komfortoffensive will man den bestehenden sowie potentiell neuen Kunden Planungssicherheit geben, indem Investitionsrisiken minimiert werden. Dr. Oliver Lücke, Technik-Vorstand bei Jungheinrich, kommentierte: „Wer auf energieeffiziente und zukunftsfähige Lösungen im Lager setzt, kommt an Jungheinrich nicht vorbei.“

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.