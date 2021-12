Jungheinrich Aktie: Der nächste starke Knaller!

An der Heimatbörse Xetra notiert Jungheinrich per 01.12.2021, 01:43 Uhr bei 41.2 EUR. Jungheinrich zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jungheinrich einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jungheinrich jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jungheinrich. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 92,45 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jungheinrich momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 56,15, was bedeutet, dass Jungheinrich hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Jungheinrich wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich liegt bei einem Wert von 21,39. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 41,2) unter dem Durschschnitt (ca. 48 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jungheinrich damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jungheinrich. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.