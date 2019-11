JungheinrichWirklich, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Jungheinrich, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.11.2019, 00:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 23.16 EUR.

Unser Analystenteam hat Jungheinrich auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Jungheinrich beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,16 Prozent und liegt mit 0,59 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,57) für diese Aktie. Jungheinrich bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Jungheinrich erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Jungheinrich-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 4 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (25,14 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,97 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,28 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Jungheinrich erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Jungheinrich in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Jungheinrich wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.