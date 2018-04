Jungfraubahn blickt nach Rekordjahr optimistisch nach vorne

Interlaken/Bern (awp) - Die Jungfraubahn-Gruppe will im 2018 trotz tieferer Besucherfrequenzen im ersten Quartal an das vergangene Rekordjahr anknüpfen. Die Baugenehmigung für das Grossprojekts V-Bahn soll in Kürze eintreffen. Auch darum zeigt sich die Gruppe auf Mittlere Sicht optimistisch.

"Der Buchungsstand für Gruppenreisen ist derzeit mindestens so hoch wie vor einem Jahr", sagte CEO Urs Kessler am Mittwoch an der Bilanzmedienkonferenz in

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten