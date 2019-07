Junger Mittelstand auf Erfolgskurs - Vorsitzender Olaf Marsson im Amt bestätigt

Berlin (ots) - Der Junge Mittelstand im BVMW hat den UnternehmerOlaf Marsson, CEO von Berlin Event, als Vorstandsvorsitzendenbestätigt. Der neugewählte Bundesvorstand verbindet dentraditionellen Mittelstand mit jungen, innovativen Start-ups ausWest- und Ostdeutschland und setzt mit drei weiblichenVorstandsmitgliedern ein Zeichen für ein modernes Unternehmerbild.In nur zwei Jahren hat sich Der Junge Mittelstand im BVMW als dieStimme junger Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Mittelstandetabliert. Mit mehr als 3.500 Mitgliedern aus mehr als 100 Branchenin mittlerweile über 20 regionalen Clubs ist der Junge Mittelstandheute ein starkes Netzwerk für Gründer, Start-Ups, Nachfolger undSelbstständige in ganz Deutschland."Wir haben in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam den Grundsteinfür den Erfolg des Jungen Mittelstand gelegt. Das neue Vorstandsteamwird diese erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Auch in Zukunft wird sichder Junge Mittelstand auf seine politischen Kernthemen konzentrierenund sich für weniger Bürokratie und eine umfassende Digitalisierungeinsetzen", so der alte und neue Vorstandsvorsitzende Olaf Marsson.Mittelstandspräsident Mario Ohoven würdigte die Arbeit des JungenMittelstand: "Wir wollen gemeinsam Unternehmertum für junge Leutewieder attraktiv machen. Mit seinem Jungen Mittelstand tritt der BVMWan, um jungen Unternehmerinnen und Unternehmern eine starke Stimme zugeben und ihre Vorschläge und Forderungen an die Politikheranzutragen".Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell