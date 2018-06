Junge und alte Arbeitnehmer reden aneinander vorbei / Aktuelle Studie untersucht Altersstruktur des Arbeitens (FOTO)

Eschborn (ots) -Der Altersdurchschnitt der Arbeitnehmer in Deutschland steigtkonstant an. Diese Entwicklung verändert die Kommunikation amArbeitsplatz, wie die Ergebnisse des Randstad Arbeitsbarometerszeigen: 48% der Arbeitnehmer zwischen 25 und 34 klagen überSchwierigkeiten, mit Kollegen aus anderen Altersgruppen zukommunizieren.Nach Angaben des statistischen Bundesamtes ist heute mehr alsjeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland über 50 Jahre alt. DieAnzahl der Erwerbstätigen über 50 stieg seit 1991 von 8,7 Millionenauf 14,8 Millionen, die Anzahl der Arbeitnehmer unter einem Alter von40 sank dagegen deutlich. Das aktuelle Randstad Arbeitsbarometeruntersucht die Auswirkungen dieser Veränderungen auf denArbeitsmarkt. Dabei zeigt sich: Vor allem Jüngere habenSchwierigkeiten mit dem generationenübergreifenden Arbeiten.Je älter die Arbeitnehmer, desto weniger Probleme: In derAltersgruppe der Arbeitnehmer über 45 Jahren sieht weniger als einViertel Kommunikationsschwierigkeiten mit anderen Generationen.Können Ältere sich also in der Arbeitswelt besser verständlichmachen? Oder nehmen jüngere und ältere Arbeitnehmer dieKommunikationssituation am Arbeitsplatz einfach unterschiedlich wahr?"Jüngere und ältere Arbeitnehmer sprechen am Arbeitsplatz überunterschiedliche Themen", erklärt Petra Timm, Director GroupCommunications Randstad Deutschland. "Manchmal könnte man sogarmeinen, sie sprechen unterschiedliche Sprachen: Digitalisierung,künstliche Intelligenz, Influencer, mobile first - für manche ältereArbeitnehmer sind das Bücher mit sieben Siegeln. Für jüngereArbeitnehmer, die andere Generationen von diesen Themen überzeugenwollen, kann das frustrierend sein."Außerdem setzen die unterschiedlichen Generationen oftmals auchunterschiedliche Prioritäten in der Arbeitswelt. Ältere Generationentrennen Berufliches und Privates strenger. Von den für dasArbeitsbarometer befragten Arbeitnehmer über 45 Jahre geben 58% an,lieber im Büro als zu Hause zu arbeiten. Bei den Arbeitnehmern über55 sind es sogar 65%. Jüngere Arbeitnehmer dagegen wollen sich imBüro genauso wohlfühlen wie zu Hause.Was die einen also für ergebnisorientiert halten, ist für dieanderen zu starr und wenig empathisch. Keine leichte Aufgabe, dieseunterschiedlichen Vorstellungen unter einen Hut zu bringen. PetraTimm von Randstad Deutschland schlägt vor, das "Was" und das "Wie"der Kommunikation gleichermaßen anzugehen: "Unternehmen könnengezielt auf Weiterbildungen im Digitalbereich undTeambuilding-Maßnahmen im Zwischenmenschlichen setzen, damitArbeitnehmer aus allen Altersgruppen wirklich an einem Strang ziehenund die Bedürfnisse und Betrachtungsweise des anderen verstehen."Über die Online-UmfrageDie dargestellten Ergebnisse stammen aus dem RandstadArbeitsbarometer. Die Online-Umfrage wird in 33 Ländernvierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmerzwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv undgehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einem Gesamtumsatz vonrund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800 Mitarbeiterntäglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39 Ländern, istRandstad einer der größten Personaldienstleister weltweit. Zurdeutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen RandstadDeutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team, Gulp,Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowieRandstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender undSprecher der Geschäftsführung der Randstad Gruppe Deutschland istRichard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 71Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deWeitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen findenSie auch im Internet unter www.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell