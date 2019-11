Junge Union fordert Bürgerservice-Automaten in Kommunen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Weil im öffentlichen Dienst immer mehr Mitarbeiter fehlen, will der Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, in den Kommunen jetzt Serviceautomaten aufstellen lassen. "In anderen Ländern gibt es beispielsweise Bürgerservice-Automaten, an denen die Menschen 2.000 Behördengänge rund um die Uhr erledigen können", sagte der JU-Chef dem Nachrichtenmagazin "Focus". An den Automaten sollen die Bundesbürger dann beispielsweise Kfz- oder die Wohnungsanmeldung durchführen können.

Mit KI-Software und modernster Technik in den Automaten funktioniere das auch in Deutschland in Sekunden, sagte Kuban." Um in den Behörden weiterhin effizient arbeiten zu können, muss man entweder die Verwaltungsebenen reduzieren, oder aber für mehr Digitalisierung sorgen", sagte Kuban.

