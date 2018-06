Moskau (ots/PRNewswire) -Die Abschlussveranstaltungen der sechsten Saison von "Football forFriendship", dem von Gazprom International ins Leben gerufeneSozialprogramm für Kinder, haben in Moskau begonnen. 1.500 Kinder undErwachsene sind in der russischen Hauptstadt angekommen, um amweltweiten Projekt teilzunehmen. "Football for Friendship" hat indiesem Jahr 211 Länder und Regionen aus der ganzen Weltzusammengeführt. Das Programm wird von der FIFA, UEFA, den VereintenNationen, Vertretern der nationalen Fußfallverbände sowie vonRepräsentanten staatlicher Einrichtungen unterstützt. Über 300Journalisten der führenden internationalen Medien werden nach Moskaukommen, um über die Abschlussveranstaltungen des Programms zuberichten.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/703604/Gazprom_Football_for_Friendship.jpg )In den nächsten Tagen werden die jungen Botschafter derSchlüsselwerte des Programms - Freundschaft, Gleichheit, Fairness,Gesundheit, Frieden, Treue, Sieg, Traditionen und Ehre - an einemhochaktuellen pädagogischen Programm teilnehmen. So werden im Rahmendieses dreitägigen "International Friendship Camp" Sporttraining undpraktische Masterklassen von den Fußballstars der Welt und vonglobalen Trainern für die jungen Spieler, jungen Journalisten undjungen Trainer des Programms organisiert. Innerhalb dergesellschaftlichen Sparte des pädagogischen Programms werden Personendes öffentlichen Lebens wie Vertreter des Naturschutzes den KindernEinblicke gewähren und Journalisten der führenden russischen undausländischen Medien werden ihre Erlebnisse mit den jungen Talentendes "Football for Friendship International Children's Press"-Zentrumsteilen. Alle jungen Teilnehmer werden an den Klassen der "Nine ValuesSchool" (Schule der neun Werte) teilnehmen, welche von der UN alseinzigartiges pädagogisches Programm eingestuft wurde. Sie werdenauch an der "Olympic Lesson" (Olympia-Unterricht) und dem"International Children`s Ecological Forum" (internationalesÖkologie-Forum für Kinder) teilnehmen.Am 12. Juni, am Ende des Trainings, werden die 32 internationalenFreundschaftsteams, die nach seltenen und ausgestorbenen Tierenbenannt sind, sich im Rahmen des "2018 Football for Friendship WorldChampionship" auf dem Fußballplatz treffen. Das "InternationalFootball for Friendship Children's Forum", das im Moskvariumabgehalten wird - einem einzigartigen Gebäude, welches das größteüberdachte Ozeanarium Europas ist - wird die Krönung derAbschlussveranstaltungen des Programms werden. Junge Botschafter des"Football for Friendship" werden das wichtigste Fußballereignis derWelt im Jahr 2018 besuchen - ein Eröffnungsspiel der FIFAFußball-Weltmeisterschaft in Russland.Pressekontakt://www.gazprom-football.comOriginal-Content von: Gazprom Football for Friendship, übermittelt durch news aktuell