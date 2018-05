Junge Talente verlieren Vertrauen in Deutschlands digitale Zukunft

--------------------------------------------------------------Millennial Survey 2018http://ots.de/2l7pOI--------------------------------------------------------------München/Hamburg (ots) -- Sinkendes Vertrauen: Die Hälfte der Millennials vermisstgesellschaftliche Verantwortung bei Unternehmen- Hohe Jobwechselbereitschaft: Nur 37 % der Studienteilnehmer wollenlänger als zwei Jahre beim selben Unternehmen bleiben- Fehlende Unterstützung: Nur 37 % der Befragten fühlen sich durchArbeitgeber ausreichend auf Industrie 4.0 vorbereitetDer Deloitte Millennial Survey 2018 zeigt eine durchwachsene biswolkige Stimmung bei jungen Talenten: Die Generation der Millennials,also der zwischen 1980 und 1995 Geborenen, sowie die nachfolgende,sogenannte Generation Z sehen mit einiger Skepsis in die Zukunft.Nicht nur das Vertrauen in Politik und gesellschaftliche Kräfte istgering, sondern auch dasjenige in Unternehmen und ihre Lenker, vondenen die Millennials deutlich mehr erwarten als das reineProfitstreben. Im Jahr 2018 präsentieren sich die Vertreter beiderGenerationen so pessimistisch wie zuletzt vor über vier Jahren. Dasgilt auch und gerade mit Blick auf die digitale Transformation undIndustrie 4.0: Hier sehen sich die Befragten die maßgeblichenOrganisationen aus Wirtschaft und Gesellschaft und auch sich selbstschlecht gerüstet. In punkto Umwelt, soziale Verantwortung,Diversität und Inklusion stellen die Studienteilnehmer denUnternehmensführungen zudem ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis aus.Das hat Konsequenzen: Wie der Deloitte Millennial Survey 2018 mitüber 400 deutschen Vertretern der Generationen Y und Z zeigt, ist dieLoyalität und damit die geplante Verweildauer bei einem Unternehmensichtbar gesunken. Wer die Talente halten will, sollte vor allem aufEngagement und Flexibilität setzen."Die Unternehmen sind nicht gut aufgestellt - weder im Hinblickauf die technischen, noch auf die sozialen Herausforderungen derkommenden Jahre. Gegenwärtig herrscht ein starkes Sentiment gegenüber"der Wirtschaft", auf die viele Millennials offensichtlich größereHoffnungen gesetzt hatte als sie letztendlich halten kann oder will",kommentiert Nicolai Andersen, Leiter Innovation bei Deloitte.Optimismus schwindetGerade einmal 22 Prozent der Studienteilnehmer aus Deutschlanderwarten eine allgemeine soziale und politische Verbesserung: Dassind ganze zehn Prozentpunkte weniger als weltweit. Dabeibeschäftigen die Menschen vor allem Terrorismus, der Klimawandel,kriegerische Auseinandersetzungen, massive Flüchtlingsbewegungensowie eine generelle politische Instabilität. Wie auch international,so haben sich die Arbeitnehmer in Deutschland in den letzten Jahrenvielfach enttäuscht von der Politik abgewandt und stattdessen dieUnternehmen zu Hoffnungsträgern des Fortschritts erkoren - eineHoffnung, die offenbar in großen Teilen enttäuscht worden ist.Unternehmen erfüllen gesellschaftlichen Auftrag nichtAuch international spiegelt sich diese Skepsis: Drei Viertelbemängeln, dass sich die Unternehmen nur auf ihren eigenen Vorteilkonzentrieren, "nur" 47 bzw. 48 Prozent sehen ein gesellschaftlichesEngagement sowie ethisch motiviertes Handeln, während fast zweiDrittel das einzige faktische Unternehmensziel im Geldverdienenausmachen. Auch die Einschätzung des idealen Soll-Zustands imAbgleich mit der Realität im eigenen Unternehmen differiert umjeweils zehn bis zwanzig Prozentpunkte.Umwelt & Jobs ganz oben auf der ListeIn Deutschland erwarten um die 40 Prozent der Befragten von ihrenArbeitgebern ein verstärktes Umweltengagement, neue Jobs sowie eineVerbesserung der allgemeinen Situation der Belegschaft. Immer nochein Drittel oder mehr wünscht sich mehr Anstrengungen der Wirtschaftin der Bildung sowie die Entwicklung neuer Produkte und Services mitweit reichender Wirkung. Erfüllt sieht diese Erwartungen aber nurgerade ein Viertel - in punkto Umwelt sind es sogar nur 16 Prozent,während Erwartung und Wirklichkeit im Hinblick auf neue Produkte nocham nächsten beieinanderliegen (36/30%).Industrie 4.0: auch Soft Skills müssen gefördert werdenDie vierte industrielle Revolution erfordert von allen Beteiligteneine hohe Veränderungsbereitschaft und dezidierte Vorbereitungen.Dabei fühlen sich bei den internationalen Teilnehmern nur 36 Prozentder Millennials und 29 Prozent der Gen Z-Vertreter gut vorbereitet.Bemerkenswert: Je besser die allgemeine Qualifikation, desto größerdie Skepsis. Deutschland steht geringfügig besser da: Hier fühlensich immerhin 37 Prozent gut von ihren Unternehmen für die kommendenVeränderungen präpariert. Kritik wird dabei insbesondere bei derFörderung der so genannten "Soft Skills" durch das Management laut.Gig-Ökonomie in Deutschland weniger attraktiv als internationalDie Bindungskräfte schwächeln: Fast zwei Drittel derinternationalen Teilnehmer wollen ihr Unternehmen binnen zweier Jahreverlassen, nur 12 Prozent wollen länger bleiben. Die Loyalität hatdamit spürbar abgenommen. Anders in Deutschland: Hier wollen 32Prozent gehen, 37 Prozent wollen bleiben. Maßgebliche Kriterien sindneben der Entlohnung eine positive Unternehmenskultur (64%) - undFlexibilität (58%). Gerade letztere lässt die so genannteGig-Ökonomie für internationale Millennials und Gen Z-Vertreterattraktiv erscheinen. Auch hier präsentiert sich Deutschlandabweichend: Zeigen sich länderübergreifend 57 Prozent daraninteressiert, sind es in Deutschland nur 38 Prozent.Diversität: noch Luft nach obenDiversität wird ein immer wichtigeres Kriterium für eine positiveund motivierende Unternehmenskultur. Doch bleibt es nach Ansichtvieler internationaler und deutscher Studienteilnehmer nur zu oftbeim Lippenbekenntnis: Nationenübergreifend befürchten das etwa zweiDrittel und befürworten daher auch staatliche Quoten. In Deutschlandbewertet rund die Hälfte der Befragten ihre Unternehmensführung alsvielfältig und offen - und verspürt nicht zuletzt deshalb auch einehöhere Loyalität zu der Firma."Multikulturell, offen, flexibel und auch sozial engagiert: Sowünscht sich die Mehrheit der Befragten "Ihr" Unternehmen. Dass dieBeurteilung der Realität noch vor Jahresfrist deutlich günstigerausfiel, sollte zu denken geben - gerade in Anbetracht der Tatsache,dass die Mitarbeiterloyalität immer wichtiger für die Arbeitgeberwird", resümiert Andersen.Die kompletten Studien finden Sie hier zum Download:http://ots.de/ZFmUuYÜber DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als264.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertereBeschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie aufhttp://www.deloitte.com/de/UeberUns.Pressekontakt:Sara SikoraContent & Editorial ExpertTel: +49 89 29036 8341ssikora@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell