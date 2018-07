Junge Sprachtalente gesucht - Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2018/19 startet

Bonn (ots) - Bühne frei für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen: Absofort können sich Schülerinnen und Schüler für die neue Runde unterwww.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/mitmachen online anmelden, wiedas bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonnmitteilte. Bei dem Leistungswettbewerb geht es nicht nur umGrammatik- und Vokabelwissen. Ebenso wichtig sind Kreativität undSpaß an fremden Sprachen und Kulturen.Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist einer dertraditionsreichsten Schülerwettbewerbe in Deutschland und ermuntertmit mehreren Formaten sprachbegeisterte junge Leute zuBestleistungen. Jedes Jahr nehmen mehr als 15.000 Schülerinnen undSchüler teil."Fremdsprachen machen ganz besonders Spaß, wenn sie kreativeingesetzt werden", sagt Bernhard Sicking, Leiter desBundeswettbewerbs Fremdsprachen. "Deshalb sollen alle, dieFremdsprachen lieben, möglichst rasch auf unsere Website gehen undmitmachen!" Anmeldeschluss ist der 6. Oktober 2018.In welcher Fremdsprache die Teilnehmer antreten, entscheiden dieseselbst. Die Auswahl reicht von modernen Sprachen wie Englisch,Französisch, Russisch oder Chinesisch bis hin zu Latein undAltgriechisch. Die Jugendlichen können auch mit mehreren Sprachengleichzeitig teilnehmen. Auf die Gewinner warten Stipendien derStudienstiftung des deutschen Volkes, Geldpreise und Sprachreisen.Solo oder im TeamSchüler der Klassen 8 bis 13 können ihr Sprachtalent imSOLO-Wettbewerb einzeln unter Beweis stellen. Die jüngerenSchülerinnen und Schüler treten mit einer Fremdsprache an, bei denälteren werden zwei bis maximal vier Sprachen erwartet.SOLO-Teilnehmer lösen mündliche und schriftliche Aufgaben. Wer dieJury überzeugt, nimmt im Sommer 2019 am Bundesfinale teil.In der Wettbewerbskategorie TEAM produzieren Schüler derJahrgangsstufen 6 bis 10 in Gruppen gemeinsam einen Film, einenPodcast oder ein Theaterstück in einer oder mehreren Fremdsprachenihrer Wahl. Die besten Teams reisen vom 3. bis 5. Juni 2019 zumgroßen Sprachenfest nach Bayern.www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/mitmachenÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihreStärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehenoder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen undWeiterbildungsangeboten unterstützen wir Lehrer, Schüler, Eltern undaußerschulische Talentförderer. Bildung & Begabung ist eine Tochterdes Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildungund Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist derBundespräsident. www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Matthias BunkReferent KommunikationTel.: (0228) 959 15-61Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell