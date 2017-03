Junge Rum Revoluzzer: Black Tears by Vigia präsentiert den weltweit ersten kubanischen Spiced Rum (FOTO)

München (ots) -Kuba-Feeling, Musik im Blut und ein hochprozentiger Genuss: Dasjunge Label Black Tears by Vigia launcht den weltweit ersten SpicedRum aus Kuba. Entstanden aus dem unverwechselbaren karibischenLebensgefühl, repräsentiert der mit Gewürzen veredelte Rum dasmoderne Kuba und die neue, frische Mentalität des Landes.Pulsierend, authentisch und lebensfroh: Das junge Label BlackTears steht für das moderne Kuba. Der weltweit erste Spiced mitkubanischem Rum ist mit einer raffinierten Kombination aus Vanille,Schokolade, Kaffee und Pfeffer verfeinert und lässt sich pur, alsCocktail oder Longdrink genießen. Destilliert wird er mittelsfortschrittlicher Methoden in der Paraíso Destileria in SanctiSpiritus, die als bester Rumhersteller der Insel bekannt ist. Nachzwei Jahren Lagerung und Reifung in Eichenholzfässern erhält der Rumsein unverwechselbares Aroma. Allein der Markenname Black Tears -also schwarze Tränen - verspricht Leidenschaft pur: er kommt von"Lágrimas Negras", dem Titel eines kubanischen Liebesliedes imtypischen Bolero Son Stil (außerhalb Kubas missverständlicher Weiseals Rumba bekannt), das in jedem kubanischen Herz schlägt.Havana World Music Festival 2017Kubaner lieben die Musik und wissen, wie man ausgelassen feiertund das Leben in vollen Zügen genießt. Dafür steht auch Black Tears.Aus diesem Grund ist das junge Rum-Label auch Hauptsponsor desdiesjährigen "Havana World Music Festivals", das vom 23.-26. März inder kubanischen Hauptstadt stattfindet. Nationale und internationaleStars werden dort dem Publikum musikalisch einheizen - darunter auchdie Chartstürmer Madcon, zu deren größten Hits Songs wie "Beggin'","Don't Worry" und "Freaky Like Me" gehören. Die beiden norwegischenMusiker Tshawe Baqwa und Yosef Wolde-Mariam von Madcon sind von BlackTears begeistert und vertreten das Rum-Label als Markenbotschafterund Eigentümer. "Das neue Kuba hat mehr zu bieten als Oldtimer,Zigarren und Salsa", sagt Yosef Wolde-Mariam. "Der frische Spirit,der hier herrscht, ist großartig. Und Black Tears vermittelt genaudieses ganz besondere Lebensgefühl - wir sind stolz, ein Teil davonzu sein."The Black Tears Rum DiariesMittendrin statt nur dabei: Auf der Black Tears Facebookseitenehmen Madcon die Follower mit nach Kuba und bringen ihnen die Weltdes ersten Spiced der Insel näher. In wöchentlichen Webisodes stellendie beiden Musiker Black Tears vor, zeigen das Rumhaus Vigia und seinTeam, die Destillerie, das Havana World Music Festival und vielesmehr. Zur Facbeookseite geht's hier entlang:https://www.facebook.com/BlackTearsCubanSpiced/?fref=tsÜber Black TearsEntstanden aus dem einzigartigen kubanischen Lebensgefühl, stehtBlack Tears mit dem weltweit ersten Spiced mit kubanischem Rum fürdas moderne, pulsierende Kuba. Mit Stolz tragen sie die grüneBanderole als Zeichen ihrer authentischen Herkunft - Kuba. Der Rumfür Black Tears wird nach zwei Jahren Lagerung in weißenEichenholzfässern mit natürlichen Essenzen von Vanille, Kaffee,Pfeffer sowie weiteren Gewürzen verfeinert und erhält so einunverwechselbares Aroma. Wie die Kubaner so ist auch der neue Spiced:authentisch, leidenschaftlich und unkompliziert. Das kubanischeLiebeslied "Lágrimas Negras" klingt jetzt mit dem ersten Cuban Spicedund seinem ins Englische übersetzten Namen "Black Tears" weit in dieWelt hinaus. Es verbreitet den Spirit des wahren, des echten Kubas.www.blacktears.com/dePressekontakt:fischerAppelt, relationsJulia SchroeterTelefon: +49 - 89 - 74 74 66 496Mail: jp@fischerappelt.deOriginal-Content von: Black Tears, übermittelt durch news aktuell