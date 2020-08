Erfurt (ots) - Bei "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" reisen Jess und Ben in dieser Woche mit ihrem Promi-Besuch gedanklich in die Bayerischen Alpen, nach Italien und an den Strand zum Kicken. Nicht fehlen dürfen dabei die Battles zwischen den Gästen und den Moderator*innen. KiKA zeigt "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) bis 28. August immer montags bis freitags um 15:00 Uhr."KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" vom 10. bis 14. AugustKurz nach dem Produktionsstart für die neue Staffel "Schloss Einstein" (MDR) in Erfurt schaut die 15-jährige Schauspielerin Linda Schablowski alias Leni Freytag bei Jess und Ben am Nordstrand vorbei. Am Montag erzählt sie als Teil des Hauptcasts von den Dreharbeiten im Einstein-Internat und blickt auf ihre Reisepläne für ihren nächsten Urlaub.Der 22-jährige Sänger und Rapper Malik Harris spielte schon als Opener für Stars wie James Blunt und steht kurz vor der ersten eigenen Tour. Jess und Ben unterhalten sich am Dienstag mit ihm über seine musikalische Zukunft.Die Singer und Songwriter Jonny & Jakob performen am Mittwoch ihre aktuelle Single. Da die Jungs den Strand und das Kicken lieben, treten sie gegen Jess und Ben beim Strandfußball an.Am Donnerstag schaut sich das KiKA LIVE-Moderations-Duo noch einmal die besten Battles und interessantesten Interviews der vierten Ferienwoche an. Am Freitag blicken sie zurück auf eine besondere Reise nach Ecuador - der Heimat von Jess' Familie. Dabei geht es mitten in den Dschungel und die beiden entdecken die Kultur des Landes."KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) zeigt KiKA montags bis freitags um 15:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Daneben gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr die regulären "KiKA LIVE"-Sendungen. Backstage-Videos, Interviews und ein Gewinnspiel stehen auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) zum Abruf und Mitmachen bereit. Verantwortliche Redakteur*innen sind Miriam Steinhoff und Marko Thielemann.Weitere Themen und Gäste bei "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) werden wöchentlich bekanntgegeben. Alle Informationen zum KiKA-Sommer und aktuellen Mitmach-Aktionen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6535/4672109OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell