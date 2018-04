Junge Familien profitieren trotz KfW-Verschärfung - Mit staatlichen Förderungen auf dem Weg ins Eigenheim

Hamburg (ots) - Der Traum von den eigenen vier Wänden beschäftigtViele. Da sich die Zinsen seit längerer Zeit auf einem historischniedrigen Niveau befinden, befeuert dies zusätzlich die Überlegungen.Und spätestens wenn Paare Nachwuchs erwarten - oder der Kinderwunschbereits vor Kurzem in Erfüllung gegangen ist - erscheint dieAnschaffung eines Eigenheims sowohl aus räumlichen Gründen aber auchim Hinblick auf die eigene Altersvorsorge als ein konsequenter undrichtiger Schritt. Vor allem jungen Familien erschwert das Fehlen vongenügend Rücklagen oftmals die Verwirklichung des Vorhabens. "Diemeisten Banken setzen in der Regel rund 25 Prozent der Gesamtsummeals verfügbares Eigenkapitel voraus. Doch sowohl Förderungen als aucheine spezielle Gestaltung des Kreditvertrages, helfen die individuellpassende Baufinanzierung zu realisieren", erklärt StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Unterstützung durch KfW und BundesländerZukünftige Häuslebauer, die bei der Immobilienfinanzierung Geldsparen möchten, nehmen oftmals die zinsgünstigen Kredite der KfW-Bankin Anspruch. Auch die Kombination mit attraktiven KfW-Zuschüssenerleichtert die finanzielle Last zusätzlich und wird von einigenInstitutionen teilweise als Aufwertung des Eigenkapitals eingestuft.Dabei gelten die Konditionen sowohl für neue als auch gebrauchteObjekte. Die Höhe des Darlehens darf allerdings maximal 50.000 Eurooder 100 Prozent der förderfähigen Kosten betragen. Einige Programmebieten die Möglichkeit von tilgungsfreien Jahren und stellenKreditnehmern so zusätzliche Flexibilität in Aussicht. Besonders "153Energieeffizient Bauen" und "151/152 Energieeffizient Sanieren"erfreuen sich großer Beliebtheit und wurden erst zum 17. April 2018angepasst. So können Zinsen nur noch für zehn - statt wie bisher für20 - Jahre festgeschrieben werden und diebereitstellungsprovisionsfreie Zeit verkürzt sich von zwölf auf sechsMonate. Kostenfreie Sondertilgungen sind nicht mehr möglich. "Aberauch Kommunen sowie Bundesländer bieten attraktive Fördermaßnahmenspeziell für junge Familien. Voraussetzung hierbei ist jedoch häufigein bestimmter Einkommensrahmen", weiß Scharfenorth und ergänzt:"Eine professionelle Beratung im Vorfeld hilft das Einsparpotentialgrößtmöglich auszuschöpfen".Sonderausgaben mitbedenkenWas für die Gestaltung eines Vertrags mit der Bank grundsätzlichgilt: Kreditnehmer mit einem durchschnittlichen Einkommen müssenausreichend Spielraum für die monatliche Belastung einplanen. Aufdiese Weise haben sie optimalerweise genügend Mittel für angemesseneFreizeitgestaltung und Puffer bei unerwarteten Ausgaben rund um dasjunge Familienleben. "Auch eine lange Zinsbindung sowieSondertilgungen helfen aktuell dabei, die Belastung auf Dauer zureduzieren", so Scharfenorth. Ist die Anschaffung eines Eigenheimseher ein mittelfristiges Ziel, sollten Interessierte sich mit demKonzept des Bausparens vertraut machen, da sie so unter gewissenBedingungen im weiteren Verlauf profitieren. Soll der Traum vom Hausverwirklicht werden, stellt sich die Frage nach der passendenFinanzierung. Wie hoch die Hypothekenzinsen ausfallen, erfahrenInteressierte tagesaktuell unterhttps://www.baufi24.de/tagesaktuelle-hypothekenzinsen/.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbHStephan Scharfenorth,Tel. +49 (0) 800 808 4000E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy,Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39,Mobil: +49 171 493 57 83,E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell