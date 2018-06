Junge Familie im Glück: Bei Immobilien entscheidet das Timing

Hamburg (ots) - Nach der Wahl einer passenden Finanzierung geht esan die konkrete Umsetzung des Eigenheimprojektes. "In dieser Phaseist Timing das A und O: Vom Auszahlungsplan über die Bereitstellungbis hin zur Kündigung der aktuellen Mietwohnung - überall kommt esauf Fristen an. Deshalb empfiehlt es sich einen genauen Ablaufplan zuerstellen", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).AuszahlungsplanKredite werden in der Regel nach und nach abgerufen, da diemeisten ihren Bauunternehmer in Etappen bezahlen. Damit diebenötigten Beiträge rechtzeitig zur Verfügung stehen, solltenHäuslebauer einen Zeitplan erstellen. So verfügen sie immer über dasbenötigte Kapital, um beispielsweise den Baufortschritt odernotwendige Gebühren zu zahlen. Zudem sollten Bauherren auchungeplante Ausgaben, die nicht im Bauvertrag stehen, berücksichtigen.Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, sollten zukünftigeEigenheimbesitzer ihre Kosten penibel festhalten und auchvermeintlich kleine Anschaffungen notieren. "Häufig unterschätzenHäuslebauer ihre Ausgaben. Sie kaufen hier und da Kleinigkeiten einund vergessen dabei, dass diese Kosten zusammengerechnet mituntereine stolze Summe ergeben - dann ist das mühsam ersparte Eigenkapitalschnell aufgebraucht", so Scharfenorth weiter.BereitstellungszinsenDurch die Auszahlung des Kredits in Teilen ist es besonderswichtig, dass Häuslebauer mit der Bank eine möglichst langebereitstellungsfreie Zeit aushandeln. Denn: Ist das Darlehen abrufbarund wird nicht genutzt, werden Bereitstellungszinsen fällig. Imschlimmsten Fall ruht der Kredit für mehrere Monate oder gar einJahr. "Die Bereitstellungszinsen fallen mit zwei bis drei Prozent imJahr deutlich höher aus als die regulären Darlehenszinsen. Deshalbsollten Häuslebauer eine bereitstellungsfreie Zeit vereinbaren. Diesist gerade auch deshalb sinnvoll, weil es bei Neubauten häufig zuunvorhergesehenen Verzögerungen von ein paar Wochen kommt und soneben weiterlaufenden Mietkosten auch Bereitstellungszinsen dasgesamte Vorhaben unnötig verteuern", rät Scharfenorth. Bei einemDarlehen in Höhe von 100.000 Euro sind so schnell 3.000 Euro im Jahrfällig. In der Regel gewähren Banken eine bereitstellungsfreie Zeitvon bis zu zwei Jahren, wenn dies vorher verhandelt wurde. AndereKreditgeber verzichten gleich ganz auf die Gebühr. Allerdings isthier Vorsicht geboten. Denn häufig sind die Zinsausfälle derbereitstellungsfreien Zeit im Sollzins versteckt und verteuern denKredit erheblich.Aktuelle Wohnung kündigenIst das Traumhaus so weit fertig, dass der Einzug näher rückt,muss zuvor noch die alte Mietwohnung gekündigt werden. Auch hier istdas Timing entscheidend. Denn die gesetzliche Kündigunsfrist fürMietverträge beläuft sich auf drei Monate. Entscheidend ist, dass dieFrist erst dann beginnt, wenn die schriftliche Kündigung beimVermieter angekommen ist. Wollen Eigenheimbesitzer alsobeispielsweise zum 1. September umziehen, sollte die Kündigungidealerweise am 1. Juni beim Vermieter eintreffen. Allerdings istauch eine zu frühe Kündigung nicht risikolos, da bei einemBauvorhaben schon Kleinigkeiten ausreichen, um den Zeitplan und damitden Einzug zu verzögern. "Die Doppelbelastung aus Miete und Darlehenist zwar hoch, sollte aber für etwa ein bis zwei Monate zu stemmensein. Kündigen Häuslebauer mit einem Puffer von vier bis acht Wochen,können sie den Umzug entspannt und ohne Zeitdruck angehen. Im Notfallhaben sie so noch eine Bleibe und müssen nicht auf eine Baustelleoder gar in ein teures Hotel ziehen", erläutert Scharfenorth.Interessenten können mit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.deermitteln, wie sich bei ihnen die monatlichen Raten aus Zins, Tilgungund Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen undBeleihungssätzen zusammensetzen.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83,E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell