Junge Christen stärken Demokratie/ Studie belegt Zusammenhang zwischen Religiosität und ehrenamtlichem Engagement junger Menschen

Hannover (ots) - Jugendliche und junge Erwachsene wollen aktiv ander Gestaltung von Kirche und Gesellschaft mitwirken. Das ist dasErgebnis der heute auf einer Tagung an der Evangelischen Akademie zuBerlin vorgelegten Engagement-Studie "Jung - Evangelisch -Engagiert". Die Studie, an der 3000 Menschen im Alter von 18 bis 26Jahren beteiligt waren, zeigt, dass ehrenamtliches Engagement vorallem unter jungen Christen weit verbreitet ist: "Jeder zweite jungeMensch mit christlicher Prägung ist heute aktiv in der Sozialarbeitengagiert" (56 Prozent gegenüber 38 Prozent bei Religionslosen), hobder Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zuBeginn der Tagung hervor. Das liege zum einen daran, dassProtestanten Ehrenamtlichkeit besonders häufig in ihrem Elternhauserleben, das Vorbild also eine große Rolle spiele. Zum anderen zeigedie Studie, dass Schule sowie pädagogische Angebote der Kirche wieJugendarbeit und Konfirmandenarbeit zur Motivation für ehrenamtlichesEngagement beitragen. "Die Konfirmandenzeit und eine verstärkteZusammenarbeit mit Ehrenamtlichen aus der Jugendarbeit bieten eineenorme Chance für die Förderung des Ehrenamts", zeigt sich derRatsvorsitzende überzeugt. Er sehe die Studie als Ermutigung für dasBemühen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche in der Kirchezu schaffen. Die Kirche brauche junge Menschen, wenn sie ihrem durchJesus gegebenen Auftrag gerecht werden wolle, Salz der Erde und Lichtder Welt zu sein.Der Tübinger Theologe und Religionspädagoge Prof. FriedrichSchweitzer, der die Untersuchung leitete, rief angesichts derErgebnisse der Studie zu einer stärkeren Wertschätzung des Ehrenamtesjunger Menschen auf: "Die Erfahrungen, die junge Menschen bei ihremEngagement machen, sind für sie selbst, für die Kirche und für dieGesellschaft insgesamt von hoher Bedeutung. Sie tragen bei zurPersönlichkeitsentwicklung und stärken prosoziale Wertorientierungen.Ehrenamtliches Engagement ist Bildung für die Zivilgesellschaft."Noch immer seien es aber zu wenige Gemeinden, in denen etwa dieehrenamtliche Mitarbeit bei der Konfirmandenarbeit gepflegt werde. Essei an der Zeit, dass das Engagement junger Menschengesellschaftlich, aber auch kirchlich eine deutlichere Förderung undAnerkennung findet.Die Studie "Jung - Evangelisch - Engagiert", die die UniversitätTübingen im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) undmit dem Comenius-Institut erstellt hat, umfasst eine repräsentativeBefragung 18- bis 26-Jähriger, qualitative Interviews sowie einelängsschnittliche Befragung Jugendlicher vier Jahre nach ihrerKonfirmation.Hannover, 4. Juni 2018