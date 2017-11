Junge Bauhandwerker kämpfen bei der Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen 2017 um Medaillen - 66. Bundesleistungswettbewerb findet im Ausbildungszentrum Bau Sigmaringen statt

Berlin (ots) - Um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen kämpfen rund65 Nachwuchshandwerker in sieben Einzelwettbewerben bei der DeutschenMeisterschaft in den bauhandwerklichen Berufen 2017 in Sigmaringen.Angetreten sind die Landessieger der Beton- und Stahlbetonbauer, derFliesen-, Platten- und Mosaikleger, der Maurer, der Straßenbauer, derStuckateure, der Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer sowie derZimmerer und wollen Deutsche Meister in ihrem Beruf werden. Dazugehören auch zwei junge Frauen, eine Betonbauerin aus Hessen und eineZimmerin aus Berlin. Bei den ein- bis dreitägigen Wettbewerben müssendie Teilnehmer für ihren Beruf typische Tätigkeiten ausführen. Fürein erfolgreiches Abschneiden sind handwerkliches Geschick und vorallem Präzision und Genauigkeit entscheidend.Veranstalter der Deutschen Meisterschaft ist der Zentralverbanddes Deutschen Baugewerbes (ZDB), der mit dem Wettbewerb das extremhohe Ausbildungsniveau und die umfangreichen Ausbildungsleistungen imdeutschen Baugewerbe aufzeigt sowie die Besten der Besten gezieltfördern will. Ausrichter ist das Ausbildungszentrum Bau Sigmaringender Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Hier hatte die DeutscheMeisterschaft bereits im Jahr 2009 stattgefunden. DieSchirmherrschaft für die Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen2017 hat die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Dr. NicoleHoffmeister-Kraut, übernommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete ThomasBareiß aus Sigmaringen wird den Wettbewerb besuchen."Unsere Baubetriebe können nur gute Qualität liefern, wenn siehervorragend ausgebildete Fachkräfte haben. Daher investiert dasBaugewerbe seit je her in die Ausbildung und in die berufliche Fort-und Weiterbildung, um den berechtigten hohen Qualitätsansprüchen derBauherren gerecht werden zu können." Das erklärte derHauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, FelixPakleppa in einer Grußbotschaft an die Teilnehmer undTeilnehmerinnen. "Wir erleben auch in diesem Jahr wieder hervorragendausgebildete und hoch motivierte Nachwuchskräfte bei der DeutschenMeisterschaft. Diese Besten der Besten sind für uns wichtigeBotschafter für die gute Perspektive einer Ausbildung im Baugewerbe!""Die Baubranche hat einen enorm großen Bedarf an gut ausgebildetenFach- und Führungskräften. Daher sind für uns die Qualität derAusbildung und die Förderung des Nachwuchses wichtige Anliegen",betont Bernhard Sänger, Präsident der BauwirtschaftBaden-Württemberg. "Wir sind deshalb stolz darauf, dass unserüberbetriebliches Ausbildungszentrum in Sigmaringen in diesem JahrAustragungsort für die 66. Deutsche Meisterschaft in den Bauberufenist und man so die herausragenden Leistungen der Lehrlinge undGesellen einer breiten Öffentlichkeit demonstrieren kann. Mit unserergroßangelegten Nachwuchskampagne "Bau - Dein Ding" tragen wiraußerdem mit dazu bei, wieder mehr Jugendliche für einen Bauberuf zuinteressieren. Dies zeigen nicht zuletzt die steigendenAusbildungszahlen im Land."Die Bauwirtschaft ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschlandund beschäftigt in rund 70.000 Unternehmen rund 800.000 Mitarbeiter.Dabei werden ca. 80 Prozent der Lehrlinge in den inhabergeführten,mittelständischen Unternehmen des Deutschen Baugewerbes ausgebildet.Über 33.000 junge Leute absolvieren derzeit ihre Ausbildung in einemder 18 Bauberufe. Die Branche investiert dafür rund 600 Mio. Eurojährlich.Dass eine Ausbildung am Bau überzeugt und Bau-Azubisüberdurchschnittlich zufrieden sind, hat wiederholt eine Umfrage desF.A.Z.-Fachverlages und der SOKA-BAU bei jungen Berufsanfängern ausder Baubranche gezeigt. Danach ist die Zufriedenheit der Lehrlingemit ihrer Ausbildung am Bau weiter gestiegen und im Vergleich mitan-deren Ausbildungsberufen überdurchschnittlich hoch. DerAusbildungsberuf soll in erster Linie Spaß machen. Dies ist für dieganz überwiegende Mehrheit der Azubis und jungen Beschäftigten(jeweils 95 %) sehr wichtig oder wichtig. Für fast alle Azubis stehenein fester Arbeitsplatz und ein gutes Gehalt ganz oben auf der Listerelevanter Aspekte für die künftige Berufstätigkeit (für 96 % sehrwichtig bzw. wichtig). Ebenfalls für die Branche mit ihren gutenAufstiegsmöglichkeiten spricht das Interesse der jungen Menschen fürdie Weiterbildung. Mehr als die Hälfte der Azubis (55 %) und rundDreiviertel der Bauprofis (72 %) planen, sich in den kommenden zehnJahren beruflich weiterzubilden. Für jeweils zwei Drittel beiderGruppen ist dabei der Meister das angestrebte Ziel."Diese Zahlen freuen uns sehr. Denn sie zeigen auf, dass es unsereBranche verstanden hat, unseren Nachwuchskräften das zu bieten, wassie wollen. Natürlich müssen wir weiterhin sehr aktiv um Nachwuchswerben, aber der Bau hat jungen Menschen neben guten Verdienst- undAufstiegsmöglichkeiten viel zu bieten!", so RA Heribert Jöris,Geschäftsführer Geschäftsbereich Sozial- und Tarifpolitik imZentralverband Deutsches Baugewerbe, anlässlich der DeutschenMeisterschaft 2017 in Sigmaringen.Die Deutsche Meisterschaft wird unterstützt von derBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, der SOKA-BAU sowie der Fa.Stabila. CWS boco kleidet die Wettbewerbsteilnehmer ein.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell