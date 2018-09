Jung und Alt - eine Win-win-Situation (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wenn langjährige Erfahrung aufunverbrauchte Energie trifft, kann doch nur Gutes dabei herauskommen.So wird zum Beispiel Wissen von älteren Menschen weitergegeben undmit innovativen Ideen der jüngeren ausgestattet, um Neues entstehenzu lassen. Dagmar Ponto berichtet:Sprecher: Inzwischen belegen zahlreiche Studien, dass nicht nurder Einzelne davon profitiert, dass die Generationen engerzusammenrücken, sondern auch die Gesellschaft, berichtet dasApothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Und so haben wirChefredakteurin Claudia Röttger erstmal gefragt: Was haben Seniorendenn der Jugend zu bieten?Claudia Röttger O-Ton: 18 Sekunden"Auf alle Fälle Erfahrung, sowohl Lebenserfahrung als auchlangjährige Berufserfahrung, die sie weitergeben können. Solche Teamsaus einerseits Anfängern und fachkompetenten Älteren werden in derWirtschaft schon öfter gefördert, denn sie sind für alle eine klareWin-win Situation."Sprecherin: Junge Menschen schätzen auch die Verlässlichkeit undGeduld bei älteren Menschen. Und wie wirkt die Jugend aufs Alter?Claudia Röttger O-Ton: 21 Sekunden"Ältere Menschen, die oft mit Jugendlichen zu tun haben, sind inder Regel zufriedener, gesünder und geistig fitter. Man kann wirklichsagen, dass beide Seiten voneinander profitieren, wenn sie zusammenwohnen oder arbeiten oder sich für eine gemeinsame Sache begeistern.Das heißt, jeder kann von dem anderen lernen und hat etwas davon."Sprecherin: Das hört sich alles toll an, aber wo findet man eineGelegenheit für ein Miteinander?Claudia Röttger O-Ton: 18 Sekunden"Ein Beispiel: Öfter ist es doch so, dass die Wohnungen für Älterezu groß geworden sind, Lehrlinge und Studenten, gerade in Großstädtenaber händeringend eine Unterkunft suchen. Die Jüngeren gehen dann zumBeispiel den Älteren bei Einkäufen oder Gartenarbeit zur Hand undmüssen dafür weniger Miete bezahlen."Abmoderationsvorschlag: Und ganz unkompliziert trifft man auch inVereinen, bei Organisationen oder Parteien auf die andere Generationund zieht dann schnell an einem Strang, schreibt der "SeniorenRatgeber".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell