Jung: Wir setzen weiter auf konstruktive Zusammenarbeit mit den USA in der NATO

Berlin (ots) - Europa muss seine außen- und sicherheitspolitischeHandlungsfähigkeit stärkenDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranstaltet am heutigen Mittwochein internationales Fachgespräch zur Zukunft der transatlantischenBeziehungen. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung:"Auch unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump werden die USAunserem Eindruck nach ihren Verpflichtungen in der NATO nachkommen.Herr Trump hat ausdrücklich gesagt, dass ihm die NATO sehr wichtigsei, auch wenn er sich einige Veränderungen wünscht.So kann man die Forderung, dass wir Europäer einen größerenfinanziellen Beitrag in der NATO leisten sollen, gut nachvollziehen.In dem Zusammenhang muss man allerdings darauf hinweisen, dassDeutschland seinen Verteidigungsetat bereits deutlich angehoben hat.Außerdem haben die europäischen NATO-Partner schon an einigenStellen mehr Verantwortung übernommen. Ein Beispiel ist diemilitärische Unterstützung unserer östlichen NATO-Partner gegenBedrohungen von Seiten Russlands. Auch die erhebliche Verstärkung derStabilisierungsbemühungen in Mali und die Beteiligung am Einsatz zurBekämpfung des IS in Syrien und im Irak gehören dazu. Wir müssen demkünftigen US-Präsidenten noch besser vermitteln, dass die EuropäischeUnion in den letzten Monaten den Ausbau der Zusammenarbeit in derSicherheits- und Verteidigungspolitik deutlich vorangetrieben hat.Je handlungsfähiger wir Europäer sind, je stärker wir uns um dieBeilegung von Krisen und Konflikten in unserer Nachbarschaft bemühen,desto mehr werden wir auch den neuen US-Präsidenten vom Wert der NATOüberzeugen. Daran müssen wir Europäer weiter arbeiten."Das Programm des Fachgesprächs finden Sie unter:www.cducsu.de/veranstaltungenPressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell