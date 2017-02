Jung: Sicherheitskonferenz soll Klarheit schaffen

Berlin (ots) - Deutschland muss sich auf veränderteSicherheitslage einstellenDie traditionelle Münchner Sicherheitskonferenz beginnt amheutigen Freitag. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung:"Die außen- und sicherheitspolitische Lage weltweit hat sich inkurzer Zeit drastisch verändert. Deutschland muss sich auf dieseveränderte Lage einstellen.Wir haben bislang über die Grundlinien der künftigenamerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik kein klares und vorallem kein kohärentes Bild. Bislang haben die USA einzig in Hinblickauf die transatlantische Allianz ihre Forderung nach einem stärkerenEngagement der europäischen NATO-Partner deutlich gemacht. DieseForderung ist nachvollziehbar. Deutschland und auch Europa werdenihre Anstrengungen steigern müssen. Europa gibt rund ein Dritteldessen für die Verteidigung aus, was die USA ausgeben - ist aber nurrund 15 Prozent so effizient.Unklar ist hingegen noch, was der amerikanische Präsident inHinblick auf die weitere Zusammenarbeit mit Europa erwartet. Europamuss sich jetzt aufstellen - mit einer geschlosseneren Außenpolitikund mehr Handlungsfähigkeit in der Sicherheits- undVerteidigungspolitik. Wichtig ist, dass Europa Geschlossenheit zeigtund Einheit demonstriert.Ebenso muss erörtert werden, wie die Chancen für ein gemeinsamesHandeln der transatlantischen Partner gegenüber Russland - auch mitBlick auf die Sanktionen - stehen. Das gleiche gilt für die Ukraineund das Minsker Abkommen ebenso wie für den Syrien-Konflikt oder fürdie Bekämpfung des IS-Terrors.Auf der Sicherheitskonferenz wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktionmit einer hochrangigen Delegation vertreten sein."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell