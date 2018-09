Juneyao Airlines gibt das Branding-Thema der Boeing 787 Dreamliner Flotte bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Schanghai (ots/PRNewswire) -Juneyao Air erwartet, dass das Thema "Dream a Journey; Share aTrip" synonym mit dem Innendesign der Boeing 787 Dreamliner wird.Jeder Flug soll mit einem verheißungsvollen Start beginnen und miteiner erfreulichen Landung enden. Die Passagiere sollen sich auf ihreTraumreise freuen können oder mit der soeben beendeten Reisezufrieden sein. Die Fluggesellschaft plant, eine Reihe neuerServiceleistungen für die Businessklasse einzuführen: 29 hochindividualisierte vollständig zurückklappbare XL-Sitze mitEins-zu-Eins-Konfiguration von Thompson Vantage, die für zusätzlichePrivatsphäre sorgen und ein komfortableres Flugerlebnisgewährleisten. Die Sitze sind mit einer Vorrichtung für eine sanfteMassage, einem einstellbaren multifunktionalen Leuchtmittel und einemgrößeren Stauraum ausgestattet. Die Mission der Fluggesellschaft ist,ein vornehmeres, trendigeres, differenzierteres Reiseerlebnis zubieten.Die Economyklasse umfasst ein 3-3-3-Layout, wodurch der Raum desGroßraumflugzeugs effizienter genutzt werden kann. Durch denoptimierten Kabinenraum und die viel gelobten CL3710-Sitze von Recarobietet eine Beinfreiheit von bis zu 81 Zentimeter. Jeder Sitz ist miteinem persönlichen 12-Zoll-HD-Entertainment-System von Panasonic dernächsten Generation und einem separaten USB-Anschluss ausgestattet.Zudem kann die Kopfstütze in neun verschiedene Richtungen angepasstwerden, was auch auf langen Flügen für Entspannung und Erholungsorgt. Mit dem High-Flux-Satellitenkommunikationssystem an Bord sinddie Reisenden stets verbunden - auch auf 9.000 Meter.Den Ruf von Juneyao Air als Luftfahrtunternehmen, das den Komfortder Passagiere an die erste Stelle setzt, spürt man überall imDesign, sobald man die Kabine betritt. DasKonfigurationsmanagementteam hat eine spezielle Mischung aus siebenverschiedenen Licht- und Schattenwirkungen entwickelt, die gemäß dertraditionellen chinesischen Denkform Glück für die Kabine und alles,was sich in ihr befindet, bedeutet. Gleichzeitig sorgen dieseLeuchtmittel für eine entspannende visuelle Erfahrung, die angenehmfür das Auge ist. Quentin Bisch, einer der berühmten Parfümeure vonGivaudan, hat exklusiv für die Fluggesellschaft ein spezielle Parfümentwickelt, das in der komfortabel eingerichteten Kabine einenangenehmen aromatischen Duft versprüht. Außerdem beinhaltet derService an Bord eine Reihe von alkoholischen Getränken, speziellzubereiteten Mahlzeiten und spezifischen Nachmittagstees.Der spezielle Anstrich der 787er Flotte von Juneyao lenkt bestimmtdie Aufmerksamkeit der Passagiere auf sich, wenn sie ins Flugzeugeinsteigen. Die erste 787er Maschine weist einen Anstrich der"chinesischen Pfingstrose" auf - ein Symbol für Glück. Alschinesische Nationalblume steht die Pfingstrose für Eleganz, Reichtumund Großartigkeit, weshalb die Blume perfekt zum Markenimage und derZukunftsvision der Fluggesellschaft passt. Zudem erinnert die"chinesische Pfingstrose" der 787er Maschine an die "chinesischePfingstrose" der bestehenden A320er Maschine, welche anlässlich des10-jährigen Jubiläums des Unternehmens gemalt wurde, und markiert denEintritt von Juneayo Air in eine Phase, in der sowohl Kurz- als auchLangstreckenflüge Teil der Roadmap geworden sind. Die zweite, dritteund vierte 787er Maschine erhalten den Anstrich "chinesischesFarbband". Die Idee, das rote Seidenbändchen Chinas als Thema zunehmen, symbolisiert den Eintritt der Fluggesellschaft in eine neueÄra. Gleichzeitig stellt dies den Beitrag des Unternehmens zur OneBelt, One Road-Initiative sowie die kontinuierliche Entwicklung undden Traum des Unternehmens vom Fliegen dar.Die Lieferung der ersten Boeing 787 nach Seattle ist für MitteOktober geplant. Später wird das Flugzeug auf inländischen Routenzwischen Schanghai und Shenzhen, Sanya, Chengdu und Chongqingeingesetzt. Interkontinentale Flüge der 787er Maschine von Schanghaiwerden für 2019 erwartet und dürften den Globalisierungsplan derFluggesellschaft erweitern. Deshalb ist Juneyao Air bereit, die neueBoeing 787 in ihrer Flotte zu begrüßen. Angesichts der raschenEntwicklung des Unternehmens dürften Reisende immer mehrJuneyao-Flüge bemerken, welche zwischen den Kontinenten verkehren.Die Maschinen dienen somit gewissermaßen als Botschafter derchinesischen Kultur, die den Traum jedes Passagiers Realität werdenlassen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/749220/Economy_Class_002.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/749224/business_Class_003.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/749221/business_Class_004.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/749223/business_Class_005.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/749219/Peony_Livery.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/749222/Fleet_Shot.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/749222/Fleet_Shot.jpg)(https://mma.prnewswire.com/media/749222/Fleet_Shot.jpg)Pressekontakt:Zhe Jin+86-21-22388419Original-Content von: Juneyao Airlines, übermittelt durch news aktuell