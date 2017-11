Juncker will EU-Austauschprogramm Erasmus ausbauen

GÖTEBORG (dpa-AFX) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker will das Austauschprogramm Erasmus für Studenten und junge Berufstätige deutlich ausbauen.



Wenn doppelt so viele junge Menschen davon profitieren sollten, müssten aber auch 30 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, sagte er am Freitag nach dem Sozialgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Göteborg.

Das Erasmus-Programm solle für mehr junge Leute geöffnet werden, betonte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Auf dem Gipfel sei auch ein europäischer Studentenausweis diskutiert worden, der europaweit Zugang zu kulturellen Sehenswürdigkeiten geben solle. Die Finanzierung müsse Thema in den nächsten Haushaltsberatungen werden./tam/DP/stb