Juncker lobt scheidenden EZB-Präsidenten Draghi

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat den scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi in den höchsten Tönen gelobt.



"Mario Draghi war ein herausragender Zentralbankpräsident. Ein echter Maestro der europäischen Geldpolitik", schrieb Juncker am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Draghi sei es gelungen, mit wenigen Worten - "Whatever it takes" - Ruhe und Zuversicht zu verbreiten.

Der 72-Jährige Italiener hatte mit ein paar Worten Geschichte geschrieben: "Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein", versprach Draghi im Sommer 2012. Sein Machtwort stabilisierte die Eurozone in der schwersten Krise ihrer jungen Geschichte.