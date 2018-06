Juncker lobt deutsch-französisches Reformpaket

MESEBERG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigt sich sehr zufrieden mit dem deutsch-französischen Reformpaket für die Europäische Union und sieht gute Chancen auf Umsetzung.



"Ich glaube, das ist ein sehr ausbalancierter Vorschlag", sagte Juncker nach den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstagabend in Meseberg. Die Pläne seien "in hohem Maße konsensfähig", auch wenn vielleicht nicht alle EU-Länder spontan zustimmen könnten.

Merkel und Macron hatten sich in Meseberg auf weitreichende Reformvorschläge für die Eurozone und die europäischen Institutionen geeinigt. Juncker unterstrich, dass sie dabei viele Vorschläge der EU-Kommission übernommen hätten. Dabei nannte er den Etat für die Eurozone im Rahmen des EU-Haushalts. Daraus sollen Mitgliedstaaten Hilfen im Gegenzug für Strukturreformen bekommen. "Für uns ist auch wichtig, dass es ein Instrument zur Abschwächung asymmetrischer Schocks gibt", lobte Juncker. Gemeint sind Notlagen, die einzelne Mitgliedstaaten unverschuldet treffen.

Das Reformpaket wird beim EU-Gipfel Ende kommender Woche mit den übrigen Mitgliedstaaten beraten./vsr/DP/tav