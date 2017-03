Juncker legt Weißbuch zur Zukunft Europas vor

Berlin (ots) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatheute (Mittwoch) ein Weißbuch zur Zukunft Europas vorgelegt. DasWeißbuch setzt sich mit den größten Herausforderungen und Chancen fürEuropa in den nächsten zehn Jahren auseinander. In fünf Szenarienwird skizziert, wo die Union 2025 stehen könnte - je nachdem, welchenKurs sie einschlägt."Vor 60 Jahren haben die Gründerväter der EU beschlossen, denKontinent mit der Macht des Rechts und nicht durch den Gebrauch vonWaffen zu einen. Wir können stolz auf das sein, was wir seitdemerreicht haben. Selbst unser dunkelster Tag in 2017 wird heller seinals jeder Tag, den unsere Vorväter auf den Schlachtfeldern verbrachthaben", sagte Juncker. "Zum 60-jährigen Jubiläum der RömischenVerträge gilt es, für ein geeintes Europa der 27 eine Vision für dieZukunft zu entwickeln. In diesen Zeiten sind Führungsstärke, Einheitund gemeinsamer Wille gefragt. Im Weißbuch der Kommission werdenverschiedene Wege skizziert, die dieses geeinte Europa der 27 künftigeinschlagen könnte. Das ist der Beginn und nicht das Ende einesProzesses, und ich hoffe nun auf eine ehrliche und umfassendeDebatte. Die Form wird dann der Funktion folgen. Die Zukunft Europasliegt in unserer Hand."Im Weißbuch wird der Frage nachgegangen, wie Europa sich in dennächsten zehn Jahren verändern wird; von den Auswirkungen neuerTechnologien auf Gesellschaft und Beschäftigung, über Bedenkenhinsichtlich der Globalisierung, bis hin zu Sicherheitsfragen und demzunehmenden Populismus. Das Weißbuch macht deutlich, vor welcher Wahlwir stehen: Entweder werden wir von solchen Entwicklungen überrolltoder wir stellen uns ihnen und ergreifen die neuen Chancen, die siemit sich bringen. Europas Bevölkerung und wirtschaftliches Gewichtschrumpfen, während andere Teile der Welt wachsen. Im Jahr 2060entfällt auf jeden einzelnen EU-Mitgliedstaat ein Anteil von wenigerals 1 Prozent an der Weltbevölkerung - ein guter Grund,zusammenzuhalten, um auf diese Weise mehr zu erreichen. Europa isteine positive globale Kraft. Sein Wohlstand ist nach wie vor von derÖffnung und von starken Beziehungen zu seinen Partnern abhängig.Im Weißbuch werden fünf Szenarien beschrieben; jedes einzelnebietet einen Ausblick, wo die Union im Jahr 2025 stehen könnte - jenachdem, welchen Kurs Europa einschlägt. Die Szenarien deckenverschiedene Möglichkeiten ab und dienen der Veranschaulichung. Sieschließen sich daher weder gegenseitig aus, noch sind sieerschöpfend.- Szenario 1: Weiter so wie bisher - Die EU27 konzentriert sichauf die Umsetzung ihrer positiven Reformagenda entsprechend denPolitischen Leitlinien der Kommission "Ein neuer Start fürEuropa" von 2014 und der von allen 27 Mitgliedstaaten im Jahr2016 angenommenen Erklärung von Bratislava.- Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt - Die EU27 konzentriert sichwieder auf den Binnenmarkt, da die 27 Mitgliedstaaten in immermehr Politikbereichen nicht in der Lage sind, eine gemeinsamenHaltung zu finden.- Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr - Die EU27 Union verfährtweiter wie bisher, gestattet jedoch interessiertenMitgliedstaaten, sich zusammenzutun, um in bestimmtenPolitikbereichen wie Verteidigung, innerer Sicherheit oderSozialem gemeinsam voranzuschreiten. Es entstehen eine odermehrere "Koalitionen der Willigen".- Szenario 4: Weniger, aber effizienter - Die EU27 konzentriertsich darauf, in ausgewählten Bereichen rascher mehr Ergebnissezu erzielen, und überlässt andere Tätigkeitsbereiche denMitgliedstaaten. Aufmerksamkeit und begrenzte Ressourcen werdenauf ausgewählte Bereiche gerichtet.- Szenario 5: Viel mehr gemeinsames Handeln - Die Mitgliedstaatenbeschließen, mehr Kompetenzen und Ressourcen zu teilen undEntscheidungen gemeinsam zu treffen. Auf EU-Ebene werden rascherEntscheidungen getroffen, die zügig umgesetzt werden.Nächste SchritteDas Weißbuch ist der Beitrag der Europäischen Kommission zumGipfel in Rom, auf dem die EU ihre Errungenschaften der vergangenen60 Jahre, aber auch ihre Zukunft als EU der 27 erörtern wird. DasWeißbuch soll am Anfang eines Prozesses stehen, in dessen Rahmen dieEU27 die Weichen für die Zukunft der Union stellt. Um diesen Prozesszu unterstützen, wird die Europäische Kommission zusammen mit demEuropäischen Parlament und interessierten Mitgliedstaaten eine Reihevon Diskussionsrunden zur Zukunft Europas in europäischen Städten undRegionen veranstalten.Die Europäische Kommission wird diese Gespräche in den kommendenMonaten durch verschiedene Diskussionspapiere ergänzen, etwa- zur Entwicklung der sozialen Dimension Europas;- zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion auf derGrundlage des Berichts der fünf Präsidenten vom Juni 2015;- zu den Chancen der Globalisierung;- zur Zukunft der europäischen Verteidigung;- und zur Zukunft der EU-Finanzen.Wie das Weißbuch werden diese Diskussionspapiere verschiedeneIdeen, Vorschläge, Optionen oder Szenarien für Europa im Jahr 2025bieten, ohne in dieser Phase endgültige Beschlüsse zu präsentieren.In der Rede Präsident Junckers zur Lage der Union im September2017 werden diese Ideen weiterentwickelt, bevor auf dem Treffen desEuropäischen Rates im Dezember 2017 erste Schlussfolgerungen gezogenwerden könnten. Dies wird dazu beitragen, frühzeitig vor der Wahl zumEuropäischen Parlament im Juni 2019 das weitere Vorgehen festzulegen.HintergrundDen Traum einer friedlichen, gemeinsamen Zukunft vor Augen, habendie Gründungsmitglieder der EU vor sechzig Jahren mit derUnterzeichnung der Römischen Verträge den Grundstein für einehrgeiziges europäisches Integrationsprojekt gelegt. Sie kamenüberein, ihre Konflikte lieber am Verhandlungstisch als auf demSchlachtfeld zu lösen.Der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25.März 2017 ist für die Staats- und Regierungschefs der EU27 einwichtiger Anlass, um zu sehen, wo unser europäisches Projekt steht.Es gilt nun, gemeinsamen Willen zu zeigen, eine bessere gemeinsameZukunft mit 27 Mitgliedstaaten zu gestalten.Wie Präsident Juncker am 14. September 2016 in seiner Rede zurLage der Union, die die Staats- und Regierungschefs der EU27 auf demGipfel in Bratislava vom 16. 