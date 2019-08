Juncker gratuliert Georgiewa zur IWF-Kandidatur

PARIS (dpa-AFX) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat Weltbank-Geschäftsführerin Kristalina Georgiewa zur ihrer Benennung als europäische Kandidatin für die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) gratuliert.



Das teilte Juncker am Freitagabend via Twitter mit. Französische Regierungskreise bestätigten in Paris zunächst keine endgültige Einigung der europäischen Finanzminister. Die Ressortchefs müssten sich noch per Telefon auf den Namen des Kandidaten und das weitere Vorgehen verständigen. Offiziell ist auch der frühere Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem (53) aus den Niederlanden noch im Rennen. Das französische Wirtschafts- und Finanzministerium führt die Verhandlungen für die Kandidatenkür der Europäer./cb/DP/he