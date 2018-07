Juncker feiert Investitionsplan als Erfolg für Millionen Europäer

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der sogenannte Juncker-Plan von 2014 hat nach Angaben der EU-Kommission inzwischen Investitionen im Wert von 335 Milliarden Euro angestoßen und damit seine Zielmarke übertroffen.



Bis 2020 dürften durch das Programm europaweit 1,4 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen und das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union um 1,3 Prozent gesteigert werden, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Brüssel.

Juncker nannte als konkrete Beispiele der rund 900 ermöglichten Investitionen: 15 Millionen zusätzliche Breitbandanschlüsse, 500 000 Sozialwohnungen, eine bessere Gesundheitsversorgung für 30 Millionen Europäer, bessere Schienenverbindungen oder Infrastruktur für 95 Millionen Europäer und Versorgung von 7,4 Millionen Haushalten durch erneuerbare Energien.

Wegen der Investitionsschwäche nach der Weltwirtschaftskrise hatte Juncker den Plan kurz nach seinem Amtsantritt 2014 vorgestellt. In den Investitionsfonds Efsi wurden 16 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt und fünf Milliarden von der Europäischen Investitionsbank an Kapital eingebracht; dieses diente als Garantie für an Investoren ausgereichte Kredite. Mit Hilfe dieses "Hebels" lag die gesamte Investitionssumme um ein Vielfaches höher als das Kapital.

Der Chef der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, sagte, beim Entwerfen des Plans sei man nicht ganz sicher gewesen, ob tatsächlich derart hohe Summen erreichbar wären. "Wir haben geliefert und wir sind stolz darauf", meinte Hoyer./vsr/DP/fba