Juncker bestätigt Arbeitstreffen zur Migration am Sonntag in Brüssel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat für Sonntag ein "informelles Arbeitstreffen" mit mehreren EU-Staaten zu Migration und Asyl in Brüssel angekündigt.



Ziel sei, vor dem EU-Gipfel Ende nächster Woche "an europäischen Lösungen zu arbeiten", teilte Juncker am Mittwoch mit.

Zuvor war bereits aus Diplomatenkreisen bekannt geworden, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag in Brüssel mit Kollegen aus Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Bulgarien und Spanien die Migrationsfrage beraten werde.

Merkel steht wegen des Streits mit der CSU unter Druck. Bis zum EU-Gipfel sollen Absprachen getroffen werden, damit bereits in einem anderen EU-Land registrierte Asylbewerber nicht nach Deutschland weiterziehen.