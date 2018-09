Berlin (ots) - Der Präsident der Europäischen Kommission,Jean-Claude Juncker, hat heute vor den Mitgliedern des EuropäischenParlaments in Straßburg seine Rede zur Lage der Union 2018 gehalten.In der Ansprache stellte er seine Prioritäten für das kommende Jahrvor und führte aus, wie die Europäische Union geeinter, stärker unddemokratischer werden kann. Angesichts einer zunehmend instabilenWeltlage betonte Präsident Juncker, dass Europa souveräner werdenmüsse, um auf der weltpolitischen Bühne eine Führungsrolle einnehmenzu können.Kommissionspräsident Juncker sagte heute: "Jetzt schlägt dieStunde der europäischen Souveränität. Die Weltpolitik verlangt es vonuns. Es ist an der Zeit, dass Europa sein Schicksal selbst in dieHand nimmt. Es ist an der Zeit, dass Europa das entwickelt, was ich"Weltpolitikfähigkeit" nenne - die Fähigkeit, die Geschicke der Weltals Union mitzugestalten. Es ist an der Zeit, dass Europa zumsouveränen Akteur auf der Weltbühne wird. Europäische Souveränitäterwächst aus der nationalen Souveränität unserer Mitgliedstaaten -sie soll diese nicht ersetzen. Wenn die Nationalstaaten - da wo esnötig ist - Souveränität bündeln, werden sie dadurch nur an Stärkegewinnen."Die Rede von Präsident Juncker zur Lage der Union 2018 vor demEuropäischen Parlament im Video mit allen Begleitdokumenten ist hiereinsehbar:http://ots.de/2IvNP2Den Redetext gibt es auf Deutsch zum Nachlesen hier:http://ots.de/bk6KQRMit der Rede von Präsident Juncker im Europäischen Parlamentbringt die Europäische Kommission 18 konkrete Initiativen in denBereichen Migration und Grenzmanagement, Sicherheit, freie undsichere Wahlen, EU-Partnerschaft mit Afrika sowie zur EU als globalemAkteur auf den Weg. Diese Vorschläge sollen bis zum Gipfeltreffen inSibiu im Mai 2019 und vor den Europawahlen 2019 für die Bürgerinnenund Bürger positive und greifbare Ergebnisse hervorbringen.Weitere Informationen:Nähere Angaben zu den einzelnen Vorschlägen sowie dasPressematerial zu dem jeweiligen Thema sind über die nachstehendenLinks abrufbar:- Sicherheit: Neue Regeln zur Entfernung terroristischer Inhalteaus dem Internet; Maßnahmen zur Gewährleistung freier und fairerEuropawahlen; Ausweitung des Mandats der EuropäischenStaatsanwaltschaft auf die Bekämpfung des grenzübergreifendenTerrorismus; und Initiativen um in Cyber-Sicherheit zu investieren:http://ots.de/DGCSWZ- Reformen in Bezug auf Migration und Grenzmanagement: Eine besserausgestattete Asylagentur der Europäischen Union; eine vollausgerüstete Europäische Grenz- und Küstenwache; strengereEU-Vorschriften für die Rückführung; legale Migration:http://ots.de/u64O9N- Afrika und Investitionsoffensive: ein neuesafrikanisch-europäisches Bündnis zur Vertiefung derWirtschaftsbeziehungen und zur Förderung von Investitionen undArbeitsplätzen; eine effizientere Finanzarchitektur zur Unterstützungvon Investitionen außerhalb der EU:http://ots.de/yHyuSp- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik: EffizientereBeschlussfassung im Bereich der Gemeinsamen Außen- undSicherheitspolitik:http://ots.de/nj6Y3X- Zeitumstellung: Kommissionsvorschlag zur Abschaffung derUmstellung zwischen Winter- und Sommerzeit:http://ots.de/diM1a7- Bekämpfung von Geldwäsche: Stärkere Überwachung der Bekämpfungvon Geldwäsche zur Stabilisierung des Banken- und Finanzsektors:http://ots.de/L3uaONPressekontakt:Reinhard HönighausSprecher der Europäischen Kommission in DeutschlandTel.: +49 (30) 2280-2300Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell