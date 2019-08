Juncker nach Operation zurück in Brüssel - Telefonat mit Johnson

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat nach einer Gallenoperation die Arbeit in Brüssel wieder aufgenommen und als eine der ersten Amtshandlungen ein Telefonat mit dem britischen Premierminister Boris Johnson angesetzt.



Dies teilte seine Sprecherin Mina Andreeva am Dienstag mit.

Bei dem Telefonat am Dienstagnachmittag sollte es unter anderem um den für 31. Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens gehen. Johnson verlangt von der Europäischen Union Änderungen am ausgehandelten Brexit-Vertrag. Andernfalls will er sein Land ohne Abkommen aus der EU führen. Am Dienstag wird sein Brexit-Experte David Frost zu Gesprächen über Lösungsmöglichkeiten in Brüssel erwartet.

Juncker hatte vor gut einer Woche seinen Urlaub für eine dringende Operation zur Entfernung der Gallenblase abbrechen müssen. Anschließend erholte er sich einige Tage in seiner Heimat Luxemburg. Der 64-Jährige ist offiziell noch bis Ende Oktober im Amt. Nachfolgerin wird die frühere Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen./vsr/DP/nas