Berlin (ots) - Zu den jüngsten Äußerungen türkischerSpitzenpolitiker über Deutschland sagte EU-KommissionspräsidentJean-Claude Juncker im Journal am Dienstagabend (RTL FernsehenLuxemburg): "Ich staune über vieles, was ich derzeit aus der Türkeihöre. Wenn der türkische Präsident und der türkische Außenministersagen, das heutige Deutschland wäre schlimmer als dasNazi-Deutschland, kann ich das nicht akzeptieren. Unsere Eltern undGroßeltern haben unter Nazi-Besatzung gelebt. Ich kann nichtakzeptieren, dass das heutige Deutschland mit dem Nazi-Deutschlandverglichen wird. Das ist eine Frechheit."Link zur RTL Sendung, etwa Minute 25:http://tele.rtl.lu/emissiounen/de-journal/3083673.htmlPressekontakt:Reinhard HönighausSprecher der EU-Kommission in Deutschland030-22802300Original-Content von: Europ?ische Kommission, übermittelt durch news aktuell