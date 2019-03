Juncker: EU-Sondergipfel, wenn Brexit-Deal in London erneut scheitert

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet für den Fall eines erneuten Scheiterns des Brexit-Abkommens im britischen Parlament mit einem weiteren EU-Gipfel.



Es werde dann in der kommenden Woche ein weiteres Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs geben, antwortete er am Donnerstag in Brüssel auf die Frage, was passiere, wenn die britische Premierministerin Theresa May bei einer weiteren Abstimmung in London scheitern sollte. "Dann müssen wir zurückkommen."

Die Staats- und Regierungschefs beraten am ersten Gipfeltag darüber, wie es mit dem eigentlich für den 29. März geplanten Brexit weitergehen soll. May hat um eine Verlängerung bis zum 30. Juni gebeten. Die übrigen 27 EU-Staaten müssten dies einstimmig billigen. Sie zeigen zwar grundsätzlich Bereitschaft, stellen aber Bedingungen.

Frankreich hat angedeutet, dass es einen ungeregelten Brexit ohne Vertrag unter bestimmten Umständen vorziehen würde. EU-Ratschef Donald Tusk hält eine "kurze Verschiebung" für möglich - unter der Voraussetzung, dass das britische Unterhaus den bereits zweimal abgelehnten EU-Austrittsvertrag doch noch billigt./asa/DP/men