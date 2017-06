Jumps, Quarkdashians, Frogbournes - mit Promi-Power für mehr Artenschutz / Ungewöhnliche Wege geht der Schweriner Zoo und inszeniert der bedrohte Froscharten in bunten Miniatur-Promiwelten (FOTO)

Kaltenkirchen (ots) -Artenschutz mal anders: Im Schweriner Zoo sind derzeit dreiPfeilgiftfrosch-Familien in aufwändig gestalteten Motto-Terrarien dieStars. Die berühmten Vorbilder für die "Quakdeshians", "Jumps" und"Frogbournes" sind unschwer zu erkennen. Die Jumps residieren mitJump-Tower, Jet und Freiheitsstatue, die Frogbournes rocken zu HeavyMetal-Klängen auf ihrem Privatfriedhof, während ihre Nachbarn, dieQuakdeshians, in einer pinkfarbenen Glitzerwelt mit Highheels undStretchlimousine leben. Bei allem Kult sorgen gewohnt tropischesKlima, hohe Luftfeuchtigkeit und ausreichend Rückzugsmöglichkeitenfür das Wohlergehen der giftigen Breitmäuler, die ursprünglich inMittel- und Südamerika beheimatet sind.Die verrückte Inszenierung hat einen ernsten Hintergrund. Rund6000 Frosch- und Krötenarten gelten mittlerweile als stark gefährdetoder akut bedroht. Mit der publikumswirksamen Initiative will derSchweriner Zoo zum Schutz dieser Arten beitragen. Unterstützung dafürkommt von Popp Feinkost mit dem Gewinnspiel "Deutschland sucht denGrillwetterfrosch". Dafür werden die Promi-Amphibien vom 1. bis zum16. Juni zu Wetterpropheten.Aber welche Froschfamilie ist am nächsten an der aktuellenWetterlage dran: die Jumps, die Frogbournes oder die Quakdeshians?Teilnehmer am Gewinnspiel tippen auf ihre Favoriten und können"ihren" Frosch-Clan live im Zoo, auf www.grillwetterfrosch.de, imSAT-1 Frühstücksfernsehen, in sozialen Medien oder auf YouTubeverfolgen. Als Gewinn winken viele attraktive Preise wie eineTraumreise in die USA. Im Anschluss an die Aktion werden dieextravaganten Terrarien verlost. Alle Erlöse kommen natürlich demSchutz bedrohter Amphibien und ihrer Lebensräume zugute.Pressekontakt:MORITZ CommunicationsMichael MoritzRadilostraße 43 | 60489 FrankfurtT +49 (0)69 256227716info@moritz-communications.dewww.moritz-communications.deOriginal-Content von: Popp Feinkost, übermittelt durch news aktuell