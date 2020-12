Jumia Technologies: Ausbruch oder Doppeltop?

Anfang Oktober überwand die Aktie der Jumia Technologies ihren 50-Tagedurchschnitt und leitete einen neuen Anstieg ein. Er vollzog sich in der zweiten Novemberhälfte in einer sehr dynamischen Weise, sodass am 27. November bei 40,90 US-Dollar ein neues Hoch ausgebildet werden konnte.

Anschließend fiel der Kurs bis zum 2. Dezember auf ein Tief bei 24,53 US-Dollar zurück. Von hier starteten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung