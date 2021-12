Jumia Technologies Aktie: Deshalb steigen die Aktien heute an!

Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) notiert am Dienstag deutlich höher, nachdem das Unternehmen die Höhepunkte seiner Black Friday Kampagne 2021 bekannt gegeben hat. Jumia sagte, dass der Bruttowarenwert 150 Millionen Dollar erreichte, was einen Anstieg von 30 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Zahl der Bestellungen belief sich auf 4,3 Millionen, was einem Anstieg von 39 % im Vergleich zum Vorjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung