Jumia Technologies Aktie: Was ist da los?

In der vergangenen Woche ist die Jumia Technologies-Aktie kurz vor Erreichen der 20,00-USD-Marke nach unten abgeknickt. Weiter als bis auf 19,60 USD vermochten die Anleger den Kurs nicht ansteigen zu lassen. Wer dachte, dass in dieser Woche eine weitere Attacke erfolgt, wurde am Montag eines Besseren belehrt.

