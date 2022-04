Jumia Technologies-Aktie: Was für eine Entwicklung!

Die Jumia Technologies-Aktie ist seit Mitte März mächtig im Aufwind. Nachdem das Papier des afrikanischen E-Commerce-Unternehmens vor gut drei Wochen ein Zwölfmonatstief markierte, konnte Jumia bis heute um sage und schreibe 80 Prozent zulegen. Alleine am gestrigen Tage war die Jumia Technologies-Aktie um fast 25 Prozent im Plus. Was steckt hinter der Rallye?

Eine sehr bedeutende Partnerschaft!

Investoren scheinen wieder Vertrauen in das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung