Jumia Technologies-Aktie: Support wird weiter getestet!

Jumia Technologies – 30er Marke unter Druck

Die Bären der Jumia Technologies-Aktie geben nicht auf. So bearbeiten Sie gerade den Unterstützungsbereich in der Range von 30,00 bis 35,00 US-Dollar. Desto öfter Sie den Aktienkurs dorthin treiben, desto höher wird der Druck auf die Zone. Allerdings kann angenommen werden, dass diese ausreichend Halt bieten kann, um eine Bewegung in Richtung des bisherigen Kurshochs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung