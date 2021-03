Jumia Technologies-Aktie: Es drohen weitere Rücksetzer!

Die Aktie des Internetunternehmens Jumia Technologies hat nach ihrem Höhenflug und dem Anstieg auf ein neues All-Time-High bei 69,89 USD (10.02) deutlich abgewertet. Die Korrekturwelle im Technologiesektor ging auch an Jumia nicht spurlos vorbei und führte Anfang März zu einem Rücksetzer bis auf 31,42 USD. In den Folgetagen ging es in einem wieder anziehenden Gesamtmarkt bis auf 52,30 USD nach oben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung