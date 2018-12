Jumeirah eröffnet sein erstes umweltbewusstes Luxus Resort auf Saadiyat Island, Abu Dhabi

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Mit Jumeirah at Saadiyat Island öffnet das erste umweltbewussteHotel der Jumeirah Group. Am bekannten Sandstrand von Saadiyat Islandgelegen, fügt sich das Resort mit seinem nachhaltigen Konzept perfektin die umliegende Natur ein.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8463251-jumeirah-eco-conscious-resortsaadiyatisland/Teil des umweltbewussten Engagements ist neben der Erhaltung derSanddünen die Zusammenarbeit mit der Organisation "Trust Your Water",um die Nutzung von Einwegplastikflaschen zu reduzieren. So wird denGästen gefiltertes Wasser in Mehrwegflaschen angeboten, die sie anWasserstationen auffüllen können. Außerdem wird im gesamten Hotel aufStrohhalme verzichtet."Unser Einsatz für den Schutz der rund um das Hotel gelegenenSanddünen und des Meeres bedeutet zum einen den Einfluss derHotelgäste auf die Umwelt zu minimieren, indem wir unsere eigenenumweltfreundlichen Lösungen einbringen und zum anderen mit Partnernzusammenarbeiten, die ebenfalls Wert auf Nachhaltigkeit legen", sagtGeneral Manager Linda Griffin.Zehn Minuten vom Stadtzentrum Abu Dhabis entfernt befindet sichdas Hotel in Bestlage der Insel Saadiyat. Am neun Kilometer langenweißen Sandstrand können die Gäste nicht nur den atemberaubendenBlick auf den Arabischen Golf genießen, sondern auch die das Hotelumgebende Tierwelt beobachten. Indopazifische Wale, Delfine,Karettschildkröten und Seekühe leben in den Mangroven von Saadiyatund auch Gazellen, Fischreiher und Flamingos lassen sich dort ab undzu blicken.Das Hotel bietet 293 Gästezimmer mit Meerblick, darunter achtVillen mit privatem Pool und sechs Panorama-Suiten mit zimmerhohenGlaswänden, die zum Meer hin geöffnet werden können. Drei InfinityPools, ein Kinderpool und das erste Bodyism Wellness Center derVereinigten Arabischen Emirate gehören außerdem zum Angebot. EinHighlight ist das 2.700 Quadratmeter große Spa mit marokkanischemHammam, 15 Behandlungsräumen, Saunas, Hydrotherapie Pools und einemtraditionellen arabischen Rasul Bad - eine jahrhundertealtePflegezeremonie aus dem Orient, die mit verschiedenen Heilschlämmenin unterschiedlichen Farben und Körnungen arbeitet.Kulinarisch bietet das Resort unter anderem traditionellearabische Küche im libanesischen Restaurant TEAN und italienischeCuisine im Mare Mare. Im Restaurant White können den ganzen Taginternationale Gerichte von den Live-Cooking Stationen genossenwerden. Das Majils Saadiyat bietet neben der typisch arabischenGastfreundlichkeit eine große Auswahl an Erfrischungen und Gebäck.José Silva, CEO der Jumeirah Group, sagt: "Wir sind stolz mitJumeirah at Saadiyat Island unser zweites Luxushotel in Abu Dhabi zueröffnen. Es ist unsere vierte Hoteleröffnung in diesem Jahr undstellt einen wichtigen Meilenstein im Erreichen unserer weltweitenExpansionsziele dar. Wir sind uns sicher, dass Jumeirah at SaadiyatIsland den Ruf von Abu Dhabi als besondere Reisedestination weiterstärken und eine beliebte Ergänzung der Angebote auf Saadiyat Islandsein wird."Saadiyat Island entwickelt sich momentan zu einem Reiseziel derExtraklasse. Im letzten Jahr eröffnete das Louvre Abu Dhabi, in Kürzekommen das Zayed National Museum und Guggenheim Abu Dhabi dazu. VomJumeirah Resort erreicht man außerdem in nur 10 Minuten die YasIsland Formel 1 Strecke, die Ferrari Welt sowie die Warner BrothersWorld.Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an:Carine DuvignaudTel: +971-55-948-7491Email: jumeirah@cosmopole.com(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/793435/Jumeirah_Group.jpgVideo:http://www.multivu.com/players/uk/8463251-jumeirah-eco-conscious-resortsaadiyatisland/ (http://www.multivu.com/players/uk/8463251-jumeirah-eco-conscious-resortsaadiyatisland/)Original-Content von: Jumeirah International, übermittelt durch news aktuell