Jumeirah Group eröffnet luxushotel in Nanjing, China

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Jumeirah Group, ein weltweit agierendes Unternehmen imGastgewerbebereich und Mitglied von Dubai Holding, gab am 10.September 2018 die Eröffnung des Jumeirah Nanjing bekannt. DieGruppe, die unter der Leitung von Jumeirah CEO José Silva steht,befindet sich in einer Phase beschleunigter Expansion. Die neueImmobilie in China, die mit der Schutzmarke Jumeirah versehen ist,repräsentiert ein wichtiges Arbeitsergebnis, das aus den globalenWachstumsbemühungen der Marke heraus entstanden ist.Das Jumeirah Nanjing vereint Chinas reichhaltige, jahrtausendalteHistorie mit modernem Alltag. Das Hotel, das sich entlang den Uferndes Jangtse-Flusses erstreckt, befindet sich auf den Etagen 39-67 desrenommierten International Youth Cultural Centre (IYCC)-Projekts imHexi New District. Die beeindruckende und ikonische Architektur wurdevon der legendären Architektin Zaha Hadid entwickelt, die sich voneinem anmutigen Segelschiff inspirieren ließ und so die für Nanjingtypische Mischung aus Tradition und Weltoffenheit einfing. DasJumeirah Nanjing bietet 212 Zimmer und 49 Suiten sowie eine Reiheaußergewöhnlicher Gourmet-Erlebnisse und möchte sowohl lokale alsauch internationale Gäste inspirieren und verwöhnen."Das Jumeirah Nanjing ergänzt unser Portfolio auf beeindruckendeWeise und wir sind überaus stolz, eine derart bedeutende Immobiliebeaufsichtigen zu dürfen. Das Youth Olympic City-Projekt stellt einarchitektonisches Meisterwerk dar und sein ikonischesErscheinungsbild ist zweifelsohne beeindruckend. Das Jumeirah Nanjingrepräsentiert eine bemerkenswerte Destination, die derTourismusförderung der Stadt dienen wird und einen bedeutendenMeilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, unsere globaleExpansionsstrategie zu verwirklichen, darstellt", erklärte JoséSilva, CEO der Jumeirah Group.Diese strategische Ergänzung erweitert Jumeirahs Luxusportfolio,das zum jetzigen Zeitpunkt 22 Luxushotels und Resorts rund um denGlobus umfasst. Die Jumeirah Group wird zusätzliche Immobilien imasiatischen und pazifischen Raum eröffnen, unter anderem in China undBali.Informationen zum Jumeirah Nanjing:Erkunden Sie eine neue Welt der Eleganz inmitten der reichenkulturellen Tapisserie des urbanen Nanjing. Entdecken und genießenSie unverwechselbare gastronomische Einrichtungen, die Ihre Sinneverwöhnen. Der höchstgelegene Veranstaltungsraum Nanjings, der sichauf der 67. Etage befindet, bietet ein unvergessliches Ambiente fürAnlässe jeglicher Art. Die einladenden Spa-Anlagen und der auf einerDachterasse gelegene Pool dienen als erfrischender Rückzugsort vompulsierenden Stadtleben.Informationen zur Jumeirah Group:Jumeirah Group, ein weltweit agierendes Unternehmen imGastgewerbebereich und Mitglied von Dubai Holding, betreibt und führtein weltweit renommiertes Portfolio von 15 Immobilien in Nahost, zudenen unter anderem ihr Aushängeschild, das Burj Al Arab, fünfImmobilien in Europa, zwei in Asien sowie 18 weitere Immobilienweltweit gehören, die sich derzeit im Bau befinden.