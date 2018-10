Jumeirah Beach Hotel reloaded - Wiedereröffnung des Strandresorts nach Modernisierung

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Am 19. Oktober ist es soweit: Das Jumeirah Beach Hotel (https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/jumeirah-beach-hotel/) feiertnach fünfmonatiger Renovierung seine Wiedereröffnung. Daswellenförmige Wahrzeichen am Jumeirah Beach war vor 20 Jahren nichtnur das erste Hotel der Jumeirah Gruppe, sondern auch das ersteLuxusresort am Strand der Wüstenmetropole und es prägte dieEntwicklung Dubais zu einer beliebten Reisedestination.Klicken Sie hier für die deutsche Version der Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/uk/8425951-jumeirah-beach-hotel-reopen20 Jahre UrlaubserinnerungMehr als eine Million Gäste lockte das Hotel in den vergangenen 20Jahren nach Dubai und viele wurden zu Stammgästen. "1997 war dasJumeirah Beach Hotel ein Pionier im Bereich Luxusstrandresorts inDubai. Für unsere loyalen, internationalen Gäste, die zu Freunden desHotels wurden, und die Ortsansässigen ist das Resort eine geschätzteUrlaubsdestination", so Jose Silva, CEO der Jumeirah Gruppe.Willkommen im maritimen LookNach der Renovierung erwartet die Gäste des Jumeirah Beach Hotelsein vertrautes jedoch auch neues und modernes Ambiente. Während schondie wellenartige Bauform von der Lage direkt am Persischen Golfinspiriert ist, spiegelt nun auch das Innere des Hotels seinemaritime Umgebung wieder. Weiße, goldene und blaue Akzente, die anSegel, Sand und Meer erinnern, ziehen sich durch die neu gestaltetenZimmer, Suiten und öffentlichen Bereiche des Hotels. Die Lobby mitfantastischem Blick auf das Burj Al Arab Jumeirah ist nach derRenovierung heller und luftiger. Drei Kunstinstallationen an derDecke scheinen mit ihrer Darstellung der Unterwasserwelt und desFunkelns auf dem Meer die umliegende Natur ins Innere des Hotels zubringenBeliebte Klassiker und kulinarische NeuentdeckungenDie Kulinarik spielt nach wie vor eine große Rolle im JumeirahBeach Hotel. Altbekannte und bei Stammgästen beliebte Restaurants wieD&A, La Parilla and Uptown Bar und Villa Beach werden auch nach derRestaurierung ihren Gästen Gaumenfreuden bereiten. Aber es eröffnenauch neue Restaurants. Im Herzen des Hotels lädt mit neuninteraktiven Kochstationen zukünftig die Kitchen Connection Familienzum Frühstück, Mittagessen und Dinner ein und stellt sogar für jedenGast individuelle Mahlzeiten her. In der neuen Pearl Lounge in derLobby werden mit Blick auf den Persischen Golf Sandwiches, Tartes undder Nachmittagstee serviert.Familienzeit am StrandWeiterhin groß geschrieben wird auch das Familienangebot imJumeirah Beach Hotel. Der Familienpool liegt im Zentrum des Resortsund bietet nun eine noch größere Swim-up-Bar. Vom Unterwasserthemainspiriert wurde der Kids Club mit dreistöckigem Klettergerüst inForm eines Oktopusses umgestaltet. Und weiterhin haben alle Gästeunbegrenzten Zugang zum Wild Wadi Waterpark(https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/wild-wadi/).Todd Cilano, Senior Regional Vice President und General Managerdes Hotels, sagt: "Worte können nicht beschreiben, wie beeindruckenddas Jumeirah Beach Hotel aussieht. Für unsere wiederkehrenden Gästeist es weiterhin ihr geliebtes Heim fern von Zuhause, aber es hat nuneine ganz neue Energie. Von den Strand Cabanas, dem Kids Club, denRestaurants, der Lobby bis hin zu den Zimmern und den bestenAussichten auf das Burj Al Arab, ist das Jumeirah Beach Hotel einJuwel, das man kennenlernen muss. Ich freue mich sehr darauf, dieReaktion der Stammgäste auf die Ergebnisse unserer Arbeit undunserer Investitionen zu sehen und auch darauf eine neue Generationvon Jumeirah Beach Hotel Fans zu begrüßen."Übernachtungen im Jumeirah Beach Hotel sind ab einem Preis von1800 AED (ca. 490$/425 Euro) verfügbar.Informationen und Buchungen unterhttp://www.jumeirah.com/jumeirahbeachhotel.Informationen zur Jumeirah Group (http://www.jumeirah.com/):Die Jumeirah Group, eine globale, auf Luxushotels spezialisierteHotelkette, die zur Dubai Holding gehört, betreibt und verwaltet einerstklassiges Portfolio von 15 luxuriösen Anlagen im Nahen Osten,darunter das Wahrzeichen Burj Al Arab, 5 Standorte in Europa, und 2in Asien. Weitere 18 Luxusanlagen sind derzeit rund um den Globus inIndonesien, China, Oman, Malaysia und im Königreich Saudi-Arabien imBau. http://www.jumeirah.comJumeirahPR.Communications@jumeirah.com, Tel: +971-4-3665000(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/766155/Jumeirah_Beach_Hotel.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8425951-jumeirah-beach-hotel-reopens/ (https://www.multivu.com/players/uk/8425951-jumeirah-beach-hotel-reopens/)Original-Content von: Jumeirah International, übermittelt durch news aktuell