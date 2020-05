Jumeirah Al Naseem in Dubai erhält als erstes Hotel der Welt das renommierte Safeguard-Label von Bureau Veritas

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Das Fünf-Sterne-Resort erfüllt die strengen Gesundheits-, Sicherheits- und Hygienestandards, die vom weltweiten Marktführer bei Tests, Inspektionen und Zertifizierungen festgelegt wurden.Das Etikett wird öffentlich verwendet, um den Gästen Zuversicht und Vertrauen in ihren Aufenthalt zu geben.Das breitere Hotelportfolio von Jumeirah durchläuft zurzeit außerdem einen strengen Zertifizierungsprozess.Gäste, die im Jumeirah Al Naseem in Dubai übernachten, können sich von den höchsten Hygienestandards überzeugen, nachdem das Fünf-Sterne-Resort mit dem Safeguard-Label des Bureau Veritas ausgezeichnet wurde - als erstes Hotel der Welt, das die prestigeträchtige Zertifizierung erhalten hat.Bureau Veritas - ein weltweit führender Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen - hat zusammen mit weltweiten Gesundheits-, Sicherheits- und Hygienespezialisten detaillierte Checklisten entwickelt, um sicherzustellen, dass die für die Wiederaufnahme des Betriebs eingesetzten Verfahren den örtlichen und internationalen Vorschriften sowie anerkannten bewährten Verfahren entsprechen.Es werden Fern- und Vor-Ort-Audits durchgeführt, um eine effiziente Umsetzung von Schutzmaßnahmen zu gewährleisten, wobei die Kennzeichnung nur dann vergeben wird, wenn alle Anforderungen erfüllt sind. Bureau Veritas erteilt Kunden eine Bestätigung über eine dedizierte globale Website, auf der alle von den Prüfern gutgeheißenen Unternehmen aufgeführt sind - https://restartwith.bureauveritas.com/ (https://eur03.safelinks.protection.outlo ok.com/?url=https%3A%2F%2Frestartwith.bureauveritas.com%2F&data=02%7C01%7CFloren ce.Dubois%40jumeirah.com%7C52c9752f2fab493d3ce308d7fe2c187d%7Ceee3385e742f4e2eb1 30e496ed7d6a49%7C0%7C0%7C637257337680236138&sdata=fK6mLzPKMIYqFHVb5oz%2Fx7vMCfpi sC0k56M5EDeXifY%3D&reserved=0) .Die Jumeirah Group hat eine Reihe von Schutzmaßnahmen in ihren Hotels auf der ganzen Welt eingeführt, um die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten. Dazu gehören die Verwendung von Schutzmasken, tägliche Temperaturprüfungen und ein umfangreiches Hygieneschulungsprogramm für alle Mitarbeiter, strenge soziale Distanzierung in allen Bereichen des Hotels, unter anderem auch an Stränden, Pools und in Fitnessstudios (soweit sie geöffnet sind), eine Verdreifachung der Frischluftzufuhr in öffentlichen Bereichen, Desinfektionsnebel - bis zu drei Mal am Tag, je nach Passantenfrequenz - und eine strenge Liftetikette, um sicherzustellen, dass die Gäste immer alleine im Lift fahren.In den Zimmern sorgt der Zimmerservice jeden Tag für eine gründliche Reinigung und Durchlüftung und füllt Desinfektions- und Hygienemittel nach, einschließlich Gesichtmasken, Gel und Reinigungstüchern. Kissen und Bettdecken werden einem thermischen Hygieneverfahren unterzogen und die Kissen und der Matratzenschutz werden nach der Abreise jedes Gastes ausgetauscht. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Zimmer drei Tage nach jedem Aufenthalt leer gelassen, und wenn dies aufgrund einer hohen Belegung nicht möglich ist, wird das Zimmer komplett mit einem Desinfektionsmittel ausgesprüht.Außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse sind auch mit zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen verbunden. Dazu gehören die vollständige Desinfektion der Restaurants vor jedem Service, die Umgestaltung von Buffets zum À-la-carte-Restaurant, größere Tischentfernungen und auf jedem Tisch bereitgestellte Hygienemittel zur Nutzung durch die Gäste.José Silva, Chief Executive Officer der Jumeirah Group, sagte: "Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter ist stets unsere höchste Priorität.Wir haben eine langjährige Beziehung mit Bureau Veritas und arbeiten seit 2018 mit ihnen zusammen, um unsere HACCP-Zertifizierung für die Lebensmittelsicherheit und die Implementierung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelt-Compliance-Audits weltweit zu überwachen. Die aktuelle Situation erfordert von uns, noch weiter zu gehen, um die bestehenden Schutzmaßnahmen zu validieren und die Verleihung des Safeguard-Labels von Bureau Veritas ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen wiederherzustellen und unser Engagement für den Betrieb unserer Hotels nach den höchsten globalen Standards zu demonstrieren. Jumeirah Al Naseem ist das erste Hotel der Welt, das dieses Sicherheitssiegel erhält, und wir werden in den kommenden Wochen eng mit Bureau Veritas zusammenarbeiten, um unser umfangreiches Portfolio zu zertifizieren."Marcel Hochar, Senior Vice President Middle East and Central Asia bei Bureau Veritas, sagte: "Seit fast 200 Jahren ist es die Mission des Bureau Veritas, eine Welt des Vertrauens zu gestalten. In Anpassung an die aktuelle Krise haben wir das Safeguard-Label entwickelt, um zu bestätigen, dass angemessene Sicherheitsstandards, Schulungen und Reinigungsprotokolle vorhanden sind, um es Unternehmen im Allgemeinen und dem Gastgewerbe im Besonderen zu ermöglichen, ihren Betrieb mit Zuversicht wieder aufzunehmen. Mit diesem Label können wir die neuen Erwartungen unserer Gesellschaft in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit erfüllen."Er fügte hinzu: "Wir sind sehr stolz darauf, mit der Jumeriah Group in ihrem proaktiven Bestreben verbunden zu sein, den Gästen etwas Besonderes zu bieten und ihre Bereitschaft zu zeigen, sie in einer gesunden und sicheren Umgebung zu empfangen."Ausführliche Informationen über alle von der Jumeirah Group ergriffenen Schutzmaßnahmen finden Sie unter http://www.jumeirah.com/ .#StaySafeWithJumeirahÜber die Jumeirah Group: http://www.jumeirah.com/Über Bureau Veritas: https://middle-east.bureauveritas.com