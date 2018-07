Jumei: Das hätte keiner erwarten können!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Jumei per 20.07.2018 bei 2,07 USD. Jumei zählt zu "Internet Einzelhandel".Jumei haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,43. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Jumei zahlt die Börse 17,43 Euro. Dies sind 57 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Retail - Discretionary" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,58. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

Weiterlesen...