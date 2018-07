Jumbo: Aktienanalyse vom 22.07.2018

Per 20.07.2018 wird für die Aktie Jumbo am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0,55 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jumbo entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Jumbo. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jumbo daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jumbo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jumbo von 0,55 SGD ist mit -3,51 Prozent Entfernung vom GD200 (0,57 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,53 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,77 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jumbo-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Die Aktie von Jumbo gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 28,77 insgesamt 27 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Gaming, Lodging & Restaurants", der 22,62 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".